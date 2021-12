Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score, anticipi 16^ giornata

RISULTATI SERIE A: OGGI SUPER SFIDE, ROMA-INTER E NAPOLI-ATALANTA

Dopo le scintille del turno infrasettimanale, ecco che il primo campionato nazionale torna sotto ai riflettori in questo sabato 4 dicembre 2021 e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo e scoprire i primi risultati della Serie A per le sfide della 16^ giornata. L’attesa è grande considerato che per gli anticipi del turno pure sono stati previsti alcuni big match di enorme valore, e che potrebbero cambiare e non poco le cose ai piani alti della classifica: ci aspetta un sabato davvero scintillante.

Dando dunque subito un occhio al calendario ufficiale della 16^ giornata, vediamo che in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A, primo fischio d’inizio è atteso già alle ore 15.00 quando a San Siro si accenderà la sfida tra Milan e Salernitana, match che vede i campani certo non favoriti, specie dopo il 2-0 subito solo in settimana anche contro la Juventus. Solo alle ore 18.00 ci sposteremo all’Olimpico per il big match tra Roma e Inter, dove protagonista annunciato non potrà che essere lo stesso Jose Mourinho, grande ex del match. Il quadro dei risultati della Serie A si completerà oggi solo alle ore 20.45 con l’incontro tra Napoli e Atalanta, match dove i campani proveranno a confermarsi leader della classifica di campionato, nonostante il mezzo passo falso occorso col Sassuolo in settimana.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Visti i protagonisti chiamati in causa in questo sabato, tutto dedicato ai risultati della serie A, ci pare chiaro perchè ci attendiamo gran colpi di scena ai piani alti della classifica del primo campionato nazionale. In questa 16^ giornata infatti i distacchi tra le big in testa si sono particolarmente ridotti, specie con gli i verdetti delle ultime settimane. Da distanze importanti, la capolista Napoli (sempre prima con 36 punti) si è fatta più vicina, sia al Milan, che nonostante due KO negli ultimi 3 turni registra sempre 35 punti, che all’Inter, in gran rispolvero.

Anzi la formazione di Inzaghi (che già aveva superato il Napoli dell’ex Spalletti) anzi oggi ha l’occasione fondamentale di lanciare un serio attacco alla vetta della graduatoria, considerato che pure oggi se la vedrà con una Roma ben acciaccata e stanca dopo aver subito anche la sconfitta contro il Bologna in settimana. A guardare le grandi ancora l’Atalanta, attesa al San Paolo questa sera, che partendo da 31 punti, pure spera nell’impresa di bloccare i campani e dunque confermarsi in zona Champions league. Con così poca distanza tra un club e l’altro, davvero i big match della 16^ giornata di Serie A possono ribaltare completamente la situazione in classifica: vedremo però che dirà il campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Milan-Salernitana

Ore 18:00 Roma-Inter

Ore 20:45 Napoli-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 36

Milan 35

Inter 34

Atalanta 31

Roma 25

Bologna, Fiorentina, Juventus 24

Lazio 22

Verona, Empoli 20

Sassuolo 19

Torino 18

Udinese 16

Sampdoria, Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8



