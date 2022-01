Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 23^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON GENOA UDINESE!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, sabato 22 gennaio 2022, perché proseguirà la ventitreesima giornata che è già cominciata ieri con il primo anticipo Verona Bologna e oggi ci proporrà ulteriori tre anticipi prima del grosso degli incontri che saranno domani, in una domenica con sei match di Serie A in programma. Le incognite sono tante, ad esempio sono arrivate vittorie a tavolino per le partite rinviate, che però dovrebbero infine essere rigiocate.

Difficile dunque leggere con esattezza la classifica di Serie A, è senza dubbio meglio concentrarci sul programma del sabato per scoprire cosa ci attenderà nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie A nella 23^ giornata. Si comincerà alle ore 15.00 con Genoa Udinese, mentre alle ore 18.00 sarà in programma Inter Venezia ed infine avremo alle ore 20.45 Lazio Atalanta, che sulla carta dovrebbe essere la partita più interessante fra quelle in calendario oggi in Serie A.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Match stuzzicante all’Olimpico, in copertina per i risultati Serie A troviamo però naturalmente la capolista Inter, che giocherà una partita da vincere nel tardo pomeriggio al Meazza contro il Venezia, evitando le insidie nelle quali sono invece caduti i cugini del Milan pochi giorni fa contro lo Spezia, non solo per colpa dell’arbitro. Il rovescio rossonero ha lasciato al comando della classifica di Serie A l’Inter nonostante la partita giocata in meno, adesso quindi i campioni d’Italia in carica hanno l’occasione di allungare ulteriormente.

Il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta non è di certo stato un passo indietro dopo la striscia di otto vittorie consecutive: l’Inter resta la squadra nettamente migliore degli ultimi due mesi e adesso vuole tornare immediatamente al successo per arrivare nel migliore dei modi alla sosta che poi ci porterà verso il derby contro il Milan, in programma fra due settimane. Al Venezia l’onere di rovesciare il pronostico: sarà una missione possibile?

RISULTATI SERIE A, 23^ GIORNATA

ore 15.00 con Genoa Udinese

ore 18.00 Inter Venezia

ore 20.45 Lazio Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 50

Milan 48

Napoli 46

Atalanta* 42

Juventus 41

Fiorentina*, Roma, Lazio 35

Verona 33

Torino* 31

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna* 27

Udinese* 23

Spezia 22

Sampdoria 20

Venezia* 18

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana* (-1) 10

* Una partita in meno



