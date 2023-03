Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 27^ giornata

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DEL VENERDÌ!

I risultati Serie A saranno protagonisti in maniera significativa già oggi, venerdì 17 marzo 2023, perché nelle prossime ore saranno in programma ben due anticipi per aprire la ventisettesima giornata di campionato, che è l’ottavo turno del girone di ritorno e anche l’ultimo prima della pausa per le Nazionali che avranno le qualificazioni agli Europei 2024. Proprio questo è il motivo per cui non ci saranno partite al lunedì e quindi ecco un doppio anticipo di venerdì, per soddisfare le esigenze delle televisioni (forse meno quelle dei tifosi purtroppo) con una “finestra” oraria in più.

Justin Bieber sorride dopo la paralisi del viso per sindrome di Ramsay Hunt/ Il web…

Premesso tutto questo, dobbiamo naturalmente presentare che cosa ci proporrà il calendario oggi per quanto riguarda i primi due risultati Serie A per questa ventisettesima giornata del massimo campionato, naturalmente anche con i primi cambiamenti per la classifica di Serie A: alle ore 18.30 sarà la volta di Sassuolo Spezia, delicata soprattutto per le esigenze di salvezza degli ospiti liguri, mentre alle ore 20.45 l’appuntamento sarà con Atalanta Empoli, naturalmente a Bergamo.

RAOUL CASADEI, COME È MORTO?/ Figlio: "Fu ricoverato per Covid, cantava a infermieri"

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULL’ATALANTA

Mettiamo allora in copertina per i risultati Serie A proprio l’Atalanta, che continua ad essere una candidata forte per un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione, dopo un anno di “pausa” forzata. La Dea di Gian Piero Gasperini tuttavia sembra essersi “fermata” al grande acuto della vittoria per 0-2 sul campo della Lazio sabato 11 febbraio. Da allora sono passate altre quattro giornate, nelle quali l’Atalanta ha raccolto un solo punto più ben tre sconfitte, l’ultima delle quali sul campo della scatenata capolista Napoli, quindi questa è l’ultima occasione per dare una svolta prima della sosta.

Mamma di Antonella Fiordelisi, lettera choc a Piersilvio Berlusconi/ "Mia figlia bullizzata, via dal GF Vip!"

L’andamento lento anche di chi precede fa in modo che l’Atalanta sia ad appena sei punti di ritardo dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione per la prossima Champions League, allora ecco che vincere stasera al Gewiss Stadium contro l’Empoli sarebbe prezioso per mettere pressione a tutte le squadre davanti in classifica di Serie A ai nerazzurri bergamaschi, però anche in casa le ultime uscite non sono state esaltanti e la vittoria a Bergamo manca per la Dea dal 28 gennaio scorso contro la Sampdoria. Oggi che cosa succederà?

RISULTATI SERIE A, 27^ GIORNATA

ore 18.30 Sassuolo Spezia

ore 20.45 Atalanta Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 48

Roma 47

Atalanta 42

Juventus 38

Torino 37

Bologna 36

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza, Sassuolo 33

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 26

Spezia 24

Verona 19

Cremonese, Sampdoria 12











© RIPRODUZIONE RISERVATA