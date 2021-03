Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 27^ giornata

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DEL SABATO

Sono tre le partite che per i risultati di Serie A ci terranno compagnia sabato 13 marzo: siamo arrivati alla 27^ giornata che è stata inaugurata da due gare del venerdì (dunque con calendario leggermente modificato rispetto al solito, ma si era già visto in questa stagione), oggi dunque altri tre anticipi che saranno Sassuolo Verona – alle ore 15:00 – Benevento Fiorentina in programma alle ore 18:00 e infine Genoa Udinese, che si giocherà alle ore 20:45.

Non ci sono big, perché hanno giocato ieri o lo faranno domani; questo però non significa che il quadro delle gare in calendario sabato non sia altrettanto interessante, c’è infatti molta carne al fuoco perché stiamo parlando in particolar modo della corsa alla salvezza, con quattro squadre coinvolte in due sfide che possiamo considerare dirette. Vedremo allora quale sarà il verdetto che arriverà dai campi, intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali che sono legati ai risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Serie A saremo oggi al Mapei Stadium, al Vigorito e a Marassi. Benevento e Genova ci parlano della lotta per non retrocedere, che si è animata grazie alla crescita di Cagliari e Torino che hanno alzato la quota da raggiungere: adesso anche squadre come quella sannita di Pippo Inzaghi o una Fiorentina che non sta trovando ritmo rischiano parecchio, il Genoa qualche punto in cascina lo aveva messo nello straripante avvio di Davide Ballardini mentre l’Udinese, timbrando una preziosissima vittoria sul Sassuolo, in questo momento sembra essere al riparo da brutte sorprese ma non può sedersi sugli allori. A Reggio Emilia invece lo stesso Sassuolo ha bisogno di uno scossone se non vuole vanificare quanto di buono fatto all’inizio del campionato di Serie A: è forte il calo dei neroverdi che oggi ospitano un Verona appena battuto dal Milan, ma che intanto ha operato il sorpasso in classifica e potrebbe davvero chiudere all’ottavo posto se non addirittura più su. Mettiamoci allora comodi, perché tra poco per i risultati di Serie A si tornerà a giocare…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Verona

Ore 18:00 Benevento Fiorentina

Ore 20:45 Genoa Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 62

Milan 56

Juventus 52

Atalanta 49

Roma 50

Napoli 47

Lazio 46

Verona 38

Sassuolo 36

Sampdoria, Udinese 32

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina, Spezia, Benevento 26

Cagliari 22

Torino 20

Parma 16

Crotone 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA