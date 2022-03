Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 30^ giornata

RISULTATI SERIE A: DUE ANTICIPI OGGI

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 18 marzo 2022, perché la trentesima giornata del massimo campionato comincerà con ben due anticipi del venerdì in un weekend tutto “spostato” in anticipo, senza posticipi al lunedì dal momento che settimana prossima ci sarà spazio alla Nazionale e ai playoff spareggi per la qualificazione ai Mondiali 2022, un appuntamento naturalmente fondamentale per l’Italia del c.t. Roberto Mancini.

Prima però c’è da vivere un weekend molto importante per la classifica di Serie A, fin dai due anticipi in programma appunto oggi. Allora andiamo subito a scoprire che cosa ci riserverà il venerdì dei risultati Serie A: alle ore 18.45 si giocherà Sassuolo Spezia, mentre alle ore 21.00 ci sarà Genoa Torino, una partita di immensa tradizione. Gli effetti si faranno sentire soprattutto per la zona salvezza, in tal senso sarà un venerdì già delicatissimo…

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Dobbiamo allora mettere in copertina per i risultati Serie A le due squadre liguri che oggi scenderanno in campo per inseguire la salvezza. La posizione dello Spezia è naturalmente migliorata dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Cagliari, ma il cammino è ancora lungo per i ragazzi di Thiago Motta, che si sono messi in una posizione un po’ migliore ma naturalmente non possono ancora dirsi al sicuro. Sul campo del Sassuolo non sarà facile fare risultato, ma lo Spezia dovrà mettere sul piatto motivazioni maggiori e magari anche la capacità di approfittare di qualche passaggio a vuoto degli emiliani contro le piccole.

Il Genoa invece vive una situazione che potremmo definire paradossale: sotto la guida di Alexander Blessin sono arrivati infatti sette pareggi su altrettante partite giocate, una striscia di imbattibilità con pochi paragoni per chi è penultimo nella classifica di Serie A, tuttavia a forza di pareggi non si può raddrizzare la situazione. Il Grifone ha necessità estrema di tornare a vincere dopo troppi mesi di digiuno, la solidità è un punto a favore ma adesso si deve ritrovare il gol: contro il Torino sarà la volta buona?

RISULTATI SERIE A, 30^ GIORNATA

Ore 18.45 Sassuolo Spezia

Ore 21.00 Genoa Torino

CLASSIFICA SERIE A

Milan 63

Napoli 60

Inter* 59

Juventus 56

Lazio 49

Atalanta*, Roma 48

Fiorentina* 46

Verona 41

Sassuolo 40

Torino* 35

Bologna* 33

Empoli 32

Udinese** 30

Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 19

Salernitana** 16

Ogni * una partita in meno











