RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: big-match anche in serata, live score

RISULTATI SERIE A: IN PRIMA SERATA

Dato giustamente spazio al Derby di Milano, nei risultati Serie A dobbiamo tuttavia parlare anche degli altri due big-match che ci terranno compagnia nelle prossime ore. Andiamo allora per un attimo virtualmente già alla prima serata, che sarà caratterizzata da Lazio Napoli allo stadio Olimpico della capitale. La Lazio del grande ex Maurizio Sarri arriva dal beffardo pareggio di mercoledì per 1-1 sul campo della Sampdoria, che nel recupero ha acciuffato i biancocelesti impedendo alla Lazio di restare al vertice della classifica dopo la bella vittoria contro l’Inter.

Il Napoli sembra invece essersi inceppato dopo un inizio di campionato favoloso: i pareggi a Firenze ma soprattutto in casa contro il Lecce hanno frenato gli entusiasmi che erano sorti (forse fin troppo in fretta) attorno al Napoli di Luciano Spalletti, che ha bisogno quindi di una scossa dopo la brutta frenata, soprattutto i due punti persi in casa mercoledì sera con il modesto segno X contro il Lecce. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON FIORENTINA JUVENTUS

I risultati Serie A catalizzeranno l’attenzione davvero di tutti i tifosi e gli appassionati oggi, sabato 3 settembre 2022, perché la quinta giornata del campionato Serie A 2022-2023 comincerà con il botto: i tre anticipi coinvolgeranno infatti tutte le nostre quattro rappresentanti in Champions League che tra martedì e mercoledì cominceranno l’avventura europea – Inter, Juventus, Milan e Napoli in ordine alfabetico – e soprattutto spicca la super classica di San Siro, cioè il Derby della Madonnina.

L’attenzione dunque dovrà essere massima, anche perché gli effetti sulla classifica di Serie A potrebbero già essere fortemente significativi. Senza ulteriori indugi, ecco quali saranno le partite che oggi ci daranno i primi tre risultati Serie A per la quinta giornata: si comincerà alle ore 15.00 con Fiorentina Juventus, altro match di enorme fascino e tradizione, si proseguirà alle ore 18.00 con Milan Inter ed infine ecco alle ore 20.45 Lazio Napoli, per garantire in prima serata un altro appuntamento di lusso per un sabato imperdibile.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY DI MILANO

Senza nulla togliere alle due belle partite che sicuramente vivremo anche al Franchi e all’Olimpico, il nostro primo approfondimento sui risultati Serie A deve essere doverosamente dedicato al derby di Milano. San Siro oggi ospiterà Milan Inter, con i rossoneri formalmente in casa ma i nerazzurri avanti di un punto nella classifica di Serie A, dopo il sorpasso scaturito dai risultati di martedì nel turno infrasettimanale, con l’Inter che ha vinto il primo “derby” della settimana sconfiggendo la Cremonese per 3-1 al Meazza, mentre il Milan non è andato oltre il pareggio per 0-0 sul campo del Sassuolo.

Il derby potrebbe essere il primo vero bivio stagionale: se l’Inter perdesse contro il Milan dopo essere stata sconfitta dalla Lazio, sarebbe un brutto campanello d’allarme sui big-match, i rossoneri dal canto loro hanno già rallentato per due volte e un passo falso farebbe scattare l’allarme anche per Stefano Pioli, che finora ha vinto solo contro Udinese e Bologna in casa. L’anno scorso avevamo avuto derby giocati meglio dall’Inter ma che infine hanno sorriso al Milan – clamoroso il ribaltone del ritorno – con effetto determinante sulla lotta scudetto. Oggi che cosa succederà?

RISULTATI SERIE A, 5^ GIORNATA

ore 15.00

Fiorentina Juventus

ore 18.00

Milan Inter

ore 20.45

Lazio Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta, Roma 10

Inter 9

Napoli, Juventus, Milan, Lazio 8

Torino, Udinese 7

Fiorentina, Sassuolo, Salernitana 5

Spezia 4

Empoli 3

Lecce, Verona, Sampdoria, Bologna 2

Cremonese, Monza 0











