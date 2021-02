Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score, anticipi della 21^ giornata

RISULTATI SERIE A LIVE 21^ GIORNATA

Dopo il gustoso anticipo occorso al Franchi solo ieri sera, ecco che con oggi sabato 6 febbraio 2021, entriamo nel vivo dei risultati della Serie A per la 21^ giornata, la seconda del turno di ritorno. Già oggi infatti ci faranno compagnia non pochi match per questo incredibile turno: il calendario è fitto e pure ci presenta alcuni incontri davvero imperdibili. Andiamo dunque subito a vederli. Programma alla mano, ricordiamo infatti che per questo nuovo turno di Serie A, si comincerà già alle ore 15.00 a Bergamo con la sfida tra Atalanta e Torino, dove i granata di Nicola tenteranno il miracolo contro una Dea sempre temibile. Alla stessa ora ma al Mapei Stadium sarà invece la volta di Sassuolo-Spezia, dove i neroverdi proveranno a interrompere il trend negativo da poco inaugurato. Riflettori puntati poi alle ore 18.00 a Torino per Juventus-Roma, certo la sfida più attesa di tutto il fine settimana. A chiusura del quadro per i risultati di Serie A di oggi poi l’incontro tra Genoa e Napoli, previsto al Marassi oggi alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Con un programma così importante per questo sabato, tutto dedicato ai risultati della Serie A, serve senza dubbio dare un occhio anche alla classifica del primo campionato italiano, per vedere come i tre punti messi oggi in palio rivoluzioneranno il tutto. Già con la sfida all’Allianz Stadium ci attendiamo grandi colpi di scena nella parte alta della graduatoria. Dopo tutto la Vecchia Signora approda al turno da quarta in classifica, con 39 punti e dunque una sola lunghezza da recuperare proprio sulla Lupa, che pure sta vivendo un momento certo complicato in casa. Ma non solo: con oggi ci attendiamo grandi novità anche a metà classifica, dove il Sassuolo di De Zerbi sta progressivamente perdendo contatto con la zona UEFA e il Genoa di Ballardini che invece continua la sua scalata in alto, forte oggi di ben 21 punti (di cui 10 arrivati solo nelle ultime 4 giornate di campionato). E occhio fine anche in fondo, dove spiccano Torino e Spezia impegnati in una strenua lotta salvezza: per loro oggi sarà un turno davvero importante.

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Atalanta-Torino

Ore 15:00 Sassuolo-Spezia

Ore 18:00 Juventus-Roma

Ore 20:45 Genoa-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 47

Milan 46

Roma 40

Juventus* 39

Napoli*, Lazio 37

Atalanta 36

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 26

Benevento, Fiorentina 22

Udinese, Genoa 21

Bologna 20

Spezia 18

Torino, Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

* un match in meno



