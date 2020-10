Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi della 3^ giornata

RISULTATI SERIE A: LA ROMA RISALE O AFFONDA

I risultati di Serie A per sabato 3 ottobre sono quelli che riguardano la 3^ giornata: le partite che seguiremo sono tre e rappresentano altri anticipi, visto che ieri il turno si è aperto con Fiorentina Sampdoria. Si parte alle ore 15:00 con Sassuolo Crotone; alle ore 18:00 vivremo la seconda partita del sabato con Genoa Torino, mentre alle ore 20:45 saremo alla Dacia Arena per Udinese Roma. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste tre partite? Avendo disputato soltanto 180 minuti è chiaro che qualunque discorso debba essere parziale e meriti un’attesa per approfondimenti, ma intanto possiamo già dire qualcosa sulle squadre che torneremo a vedere in campo. Tuffiamoci allora nella grande atmosfera dei risultati di Serie A, ipotizzando quello che potrebbe succedere sui tre campi che saranno protagonisti in questo sabato 3 ottobre.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE E IL CONTESTO

L’analisi dei risultati di Serie A per gli anticipi della 3^ giornata parte inevitabilmente dalla Roma: i giallorossi sul campo non hanno ancora perso, ma hanno un solo punto in classifica a causa del pasticcio legato alla lista di Amadou Diawara, che ha portato ad una sconfitta a tavolino inevitabile. Adesso la squadra di Paulo Fonseca, che deve ancora vivere con il fiato di Massimiliano Allegri sul collo, va a caccia di riscatto e di quella che sarebbe la prima vittoria in Serie A: dopo aver giocato bene contro la Juventus, portando a casa un punto, se la vede contro un’Udinese il cui obiettivo sarà ancora la salvezza. Lo stesso di Genoa e Torino che incrociano le armi in un delicato match, soprattutto se consideriamo che i granata fino a qui hanno sempre perso; e del Crotone, ancora fermo al palo. Cerca invece conferme il Sassuolo, che ha iniziato molto bene facendo vedere a La Spezia cosa possa fare il suo attacco; Roberto De Zerbi sogna il ritorno in Europa per i suoi neroverdi e sarà molto interessante vedere se effettivamente riuscirà a centrarlo.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Crotone

Ore 18:00 Genoa Torino

Ore 20:45 Udinese Roma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Verona, Milan 6

Juventus, Sassuolo 4

Atalanta, Lazio, Inter, Benevento, Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Genoa 3

Cagliari, Roma 1

Udinese, Spezia, Torino, Crotone, Parma 0



