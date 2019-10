Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: anticipi top per il 9^ turno

Dopo gli appuntamenti di Coppa, ecco che il primo campionato torna di scena e oggi sabato 26 ottobre otterremo i primi risultati di Serie A per la tanto attesa nona giornata della stagione 2019-2020. Siamo quindi ben impazienti di dare la parola al campo oggi, sia perché in questo sabato sono attesi parecchi top club, sia perché ci aspetta un fine mese di ottobre davvero particolare per il primo campionato italiano. Dopo gli impegni Uefa, infatti i club italiani saranno in campo in questo fine settimana e poi ancora il prossimo martedì e mercoledì del 29 e 30 ottobre, per il secondo turno infrasettimanale della stagione. Andiamo allora a controllare che cosa ci propone il calendario ufficiale per la nona giornata dei risultati di Serie A. Già oggi infatti si partirà alla grande alle ore 15,00 con la sfida al Via del Mare tra Lecce e Juventus, mentre alle ore 18,00 l’azione si sposterà a San Siro per la partita tra Inter e Parma. Gran finale per questo sabato dedicato ai risultati di serie A, con alle ore 20,45 la partita al Marassi tra Genoa e Brescia, prima di Thiago Motta come allenatore dei rossoblu.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

In attesa che i risultati di Serie A di questo sabato modificano ulteriormente le cose in classifica, è bene vedere come ci avviciniamo a questo importantissima nona giornata del primo campionato italiano. Ecco infatti che proprio oggi sarà in campo la Juventus di Sarri, capolista in campionato grazie al pesante successo ottenuto sull’Inter un paio di turni fa e forte di ben 22 punti. Alle sue spalle poi vi troviamo proprio i nerazzurri di Conte che tengono comunque testa e registrano appena una distanza coi bianconeri. Il podio è oggi completato dall’Atalanta di Gasperini, che dopo i dolori in Champions, punta a rifarsi in campionato, e a migliorare i già 17 punti messi in classifica. Pure la Dea dovrà però guardarsi alle spalle perché ben vicini rimangono Napoli, Cagliari e Roma. Siamo invece in zona metà classifica con Lazio, Parma, Fiorentina oltre che col trittico Torino-Udinese-Milan, fermi a quota 10 punti. Scendiamo invece in zona rossa con Bologna, Verona, Brescia e Lecce, mentre vi si trovano in piena zona pericolo ancora Spal, Genoa e Sampdoria, con gli ultimi due club che hanno pure di recente cambiato allenatore.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Lecce-Juventus

Ore 18,00 Inter-Parma

Ore 20,45 Genoa-Brescia

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 22

Inter 21

Atalanta 17

Napoli 16

Cagliari 14

Roma 13

Lazio, Parma, Fiorentina 12

Torino, Udinese, Milan 10

Bologna, Verona 9

Brescia, Lecce 7

Sassuolo, Spal 6

Genoa 5

Sampdoria 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA