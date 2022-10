Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (10^ giornata)

RISULTATI SERIE A: C’È IL DERBY DELLA MOLE!

Tre partite ci faranno compagnia nei risultati di Serie A che riguardano la 10^ giornata: sabato 15 ottobre il programma è inaugurato da Empoli Monza alle ore 15:00, poi passaggio alla scintillante Torino Juventus alle ore 18:00 per poi chiudere con Atalanta Sassuolo alle ore 20:45. Gli orari di sempre per quanto riguarda gli anticipi, e gare che ovviamente cambieranno la classifica: l’Atalanta, reduce dalla rimonta subita a Udine, potrebbe riprendersi il primo posto anche se solo per qualche ora, aspettando poi che sia il Napoli a rispondere.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Dybala decisivo, Roma quinta

Naturalmente tante delle attenzioni riguardo questo sabato saranno concentrate sul derby della Mole: Torino Juventus è una partita che richiama sempre i riflettori a prescindere da quale sia la situazione specifica delle due squadre e della classifica di Serie A, in questo momento poi si tratta di una partita che potrebbe definitivamente affondare i bianconeri o magari rilanciarli. Staremo a vedere quello che succederà nei risultati di Serie A per la 10^ giornata, intanto facciamo un esame più approfondito su questi tre anticipi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: un punto per Bologna e Samp

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque il quadro delle partite che per questo sabato ci accompagneranno attraverso i risultati di Serie A per gli anticipi della 10^ giornata. Continua a stupire l’Atalanta: da quando è iniziata la stagione abbiamo detto più volte di come la Dea sembrasse sull’orlo della fine di un ciclo straordinario, perché per la prima volta da quando Gian Piero Gasperini si è seduto in panchina la squadra è rimasta fuori dall’Europa e ha dovuto convivere con acciacchi, infortuni e partenze. Invece il Gasp è riuscito a ridare linfa a questo gruppo, portandolo al primo posto in classifica e, almeno per il momento, a lottare concretamente per lo scudetto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'Atalanta è capolista! Live score

Niente da dire dunque se non che farebbe davvero piacere se l’Atalanta potesse correre realmente fino in fondo, anche perché va bene il percorso bellissimo ma, stringi stringi, di trofei in bacheca non ne sono arrivati (non che sia questo il punto). A proposito di cicli, occhio al Monza che da quando è arrivato Raffaele Palladino non ha sbagliato un colpo: da ultimi in classifica i brianzoli possono quasi ambire a giocarsi le coppe – naturalmente una boutade – di sicuro nella partita del Castellani è l’Empoli la squadra ad avere più da perdere…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 10^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Monza

Ore 18:00 Torino Juventus

Ore 20:45 Atalanta Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 23

Atalanta 21

Lazio, Udinese, Milan 20

Roma 19

Inter 15

Juventus 13

Sassuolo 12

Torino 11

Salernitana, Monza 10

Fiorentina 9

Empoli, Spezia 8

Lecce, Bologna 7

Verona 5

Cremonese, Sampdoria 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA