RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: match delicato a Torino, live score

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IN PRIMA SERATA

Sfida che certo merita parecchia attenzione in questo sabato riservato ai risultati Serie A è quella che si accenderà solo questa sera tra Torino e Sampdoria. Come abbiamo accennato prima, per entrambi i club non è stato un avvio di stagione facile e sono davvero pochi i punti messi da parte: pure da entrambe è tanta la voglia di dimostrare che questa non sarà un’altra stagione difficile, disputata sul filo della salvezza.

Specie in casa granata: Juric e i suoi stanno facendo parecchia fatica e spesso i punti messi da parte non sono stati sufficienti per la qualità espressa in campo; pure il Toro viene penalizzato da una scarsa incisività in attacco e i 12 gol fin qui messi da parte sono davvero pochi. Obiettivo del club oggi padrone di casa sarà dunque migliorare al più presto sotto questo aspetto e chissà che un buon risultato possa arrivare anche stasera contro la Sampdoria che pure registra una delle peggiori difesa della Serie A. Solo il campo ce lo dirà.(agg Michela Colombo)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE SFIDE DELLA 11^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A anche oggi, sabato 30 ottobre 2021: dopo le scintille occorse nel turno infrasettimanale, ecco che il primo campionato nazionale torna protagonista e con lui anche le prime sfide della 11^ giornata del turno di andata. Siamo dunque davvero impazienti di ridare la parola al campo, tenuto conto che per il turno ci attendono, tra oggi e domani, davvero delle sfide speciali, dove pure saranno messi in palio punti pesantissimi.

Vediamo dunque subito quali sono, ovviamente a partire da quelle in programma oggi, sabato 30 ottobre 2021. Calendario alla mano vediamo subito che saranno tre gli anticipi che ci faranno compagnia, in questa densa giornata tutta riservata ai risultati della Serie A. Da programma dunque oggi si partirà subito alle ore 15.00 con la prima sfida tra Atalanta e Lazio, attesa a Bergamo, mentre solo alle ore 18.00 avrà inizio lo scontro tra Verona e Juventus, ospitato dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi. Il quadro degli anticipi della 11^ giornata poi si completerà solo alle ore 20.45, con la sfida tra Torino e Sampdoria, attesa all’Olimpico-Grande Torino.

RISULTATI SERIE A, LA CLASSIFICA E IL CONTESTO

Ovviamente impazienti di dare il via a questa giornata tutta dedicata ai risultati della Serie A, pure ci pare necessario prima dare un maggiore contesto alle sfide che ci faranno compagnia, sempre controllando ovviamente anche la classifica della prima serie del calcio italiano. Partiamo allora dal primo incontro tra Atalanta e Lazio, partita che pure si prospetta subito molto interessante in chiave europea: graduatoria alla mano vediamo infatti che è un solo punto a distinguere Dea e biancocelesti, entrambi fermi entro la top six del campionato e impegnati in una durissima scalata alla vetta della classifica. Battaglia che siamo sicuri ci allieterà per tutta la stagione, considerate le forti individualità che i due club vantano, sia in campo (come il capocannoniere Immobile) che in panchina.

Attenzione però alle loro spalle alla Juventus: col KO col Sassuolo si è ufficialmente aperta una crisi a Vinovo e Allegri è in cerca di sonanti riposte dal campo. Vittima delle ambizioni di riscatto della Vecchia Signora oggi potrebbe essere il Verona, che pure sta vivendo un campionato abbastanza tranquillo, intorno alla top ten della classifica e con diverse vittorie e prestazioni interessanti già in saccoccia. Dobbiamo poi scorrere al fondo della classifica per dare un miglior contesto all’incontro tra Torino e Sampdoria che chiuderà il quadro dei risultati della Serie A oggi. Sconfitti in settimana dalla dea, i liguri si avvicinano sempre di più alla zona rossa della graduatoria e certo i granata di Juric non se la cavano molto meglio, con appena 11 punti messi a tabella finora: entrambe le formazioni hanno dunque da dimostrare di non dover lottare fino a fine stagione per la salvezza, ma per farlo servono risultati e subito.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Atalanta-Lazio

Ore 18.00 Verona-Juventus

Ore 20.45 Torino-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Napoli 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta 18

Lazio 17

Juventus, Fiorentina 15

Sassuolo 14

Bologna, Empoli, Verona 12

Udinese, Torino 11

Sampdoria 9

Spezia, Venezia 8

Genoa, Salernitana 7

Cagliari 6



