Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (12^ giornata)

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 9 novembre 2019, con tre partite valide per la dodicesima giornata del massimo campionato. A dire il vero, la giornata di Serie A si è aperta già ieri, perché incombe una nuova sosta per le Nazionali e di conseguenza l’anticipo del venerdì prende il posto del posticipo del lunedì, ma è da oggi che si entra nel vivo con ben tre partite. I risultati Serie A che scopriremo nelle prossime ore saranno dunque alle ore 15.00 Brescia Torino, alle ore 18.00 Inter Verona e alle ore 20.45 Napoli Genoa. Avremo dunque responsi significativi in ogni parte della classifica Serie A, dalla lotta scudetto fino alla bagarre già calda per la salvezza, in attesa naturalmente delle sei partite di domenica che completeranno il quadro di questa 12^ giornata.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Proprio sulla lotta salvezza vogliamo allora spendere qualche parola in più nella nostra analisi dei risultati Serie A. In primo piano in questa bagarre abbiamo il Brescia e il Genoa. Per il Grifone era stato ottimo l’impatto di Thiago Motta come nuovo allenatore, fino alla sconfitta casalinga contro l’Udinese che ha rimesso i rossoblù in una posizione decisamente critica, a maggior ragione perché questa sera il Genoa è atteso dalla difficile trasferta al San Paolo, sul campo di un Napoli che non può permettersi altri passi falsi in campionato. Adesso è il Brescia nella posizione di chi ha appena cambiato allenatore: la sconfitta di Verona ha portato all’esonero di Eugenio Corini e il nuovo tecnico è Fabio Grosso, che debutta in una partita contro il Torino nella quale le Rondinelle devono tornare a fare punti: attenzione però ai granata, che con una sconfitta si ritroverebbero clamorosamente nei guai…

RISULTATI SERIE A, 12^ GIORNATA

ore 15.00

Brescia Torino

ore 18.00

Inter Verona

ore 20.45

Napoli Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Lazio, Atalanta, Cagliari 21

Napoli 18

Fiorentina 16

Verona 15

Parma 14

Sassuolo, Milan, Udinese 13

Bologna 12

Torino 11

Lecce 10

Genoa, Sampdoria 8

Brescia, Spal 7



© RIPRODUZIONE RISERVATA