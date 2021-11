Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON ATALANTA SPEZIA!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia dopo la sosta per le nazionali: sabato 20 novembre vivremo tre anticipi della 13^ giornata, possiamo dire immediatamente che si tratterà di Atalanta Spezia (ore 15:00), Lazio Juventus (ore 18:00) e Fiorentina Milan (ore 20:45), dunque precedenza a tre delle quattro squadre che saranno poi impegnate nel penultimo turno dei gironi di Champions League, come di consueto. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Il Milan, reduce dal pareggio nel derby, non è riuscito a staccare il Napoli ma, detta al contrario, vi è rimasto agganciato e dunque ora proverà a prendersi il primo posto in solitaria anche se potrebbe durare poche ore.

Risultati Serie A, classifica/ Il derby finisce pari, Milan in testa con il Napoli!

Sarebbe comunque una prova di forza non indifferente, anche perché in questa stagione la Fiorentina sta facendo bene e andare a giocare al Franchi non è semplice per nessuno. Chiamata a una risposta importante è ovviamente la Juventus, che ha battuto proprio la Fiorentina prima della sosta ma che adesso ha bisogno di continuità, perché i bianconeri non si possono accontentare di un sesto posto che a oggi non garantirebbe nemmeno l’accesso in Europa League. Si gioca tra poco, e noi allora possiamo sfruttare questa attesa provando ad analizzare in maniera ancora più approfondita questi imminenti risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'Atalanta va, crisi Cagliari!

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo parlato di Milan e Juventus per quanto riguarda i risultati di Serie A, adesso possiamo parlare di altre squadre. L’Atalanta è quarta in classifica, prima della sosta ha vinto a Cagliari e ha più punti di quelli che aveva raccolto l’anno scorso a questo punto del campionato. La Dea insomma continua a stupire, o meglio possiamo dire che adesso è diventata una splendida realtà che però ha bisogno del grande salto di qualità, ovvero almeno giocarsi concretamente lo scudetto. Sarà più difficile farlo per la Lazio, perché la squadra di Maurizio Sarri ha mostrato di poter essere una straordinaria macchina da gol ma anche di avere troppi problemi strutturali che si sono già manifestati in sconfitte nette.

Risultati Serie A, classifica/ Il Milan espugna l'Olimpico: nuovo aggancio al Napoli!

Dunque anche i biancocelesti cercano la continuità e naturalmente battere la Juventus sarebbe un ottimo modo per riprendere la marcia, e consentirebbe anche di rimanere davanti alla Roma che da queste parti non è mai un aspetto secondario. Prima della sosta lo Spezia aveva centrato una preziosissima vittoria contro il Torino: attualmente i liguri sarebbero salvi ma il margine sulla coppia Genoa-Sampdoria è di appena 2 punti, oggi chiaramente Thiago Motta non si aspetta una vittoria a Bergamo ma l’atteggiamento dovrà essere quello di provarci, poi si vedrà…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 13^ GIORNATA

Ore 15:00 Atalanta Spezia

Ore 18:00 Lazio Juventus

Ore 20:45 Fiorentina Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 32

Inter 25

Atalanta 22

Lazio 21

Roma 19

Fiorentina, Juventus, Bologna 18

Verona, Empoli 16

Torino, Sassuolo, Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Genoa, Sampdoria 9

Salernitana 7

Cagliari 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA