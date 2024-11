RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL MILAN PER RICUCIRE!

Eccoci ai risultati Serie A per la 14^ giornata, il principale campionato di calcio torna a farci compagnia e dopo l’anticipo del venerdì avremo oggi altre sfide molto delicate per la corsa alla salvezza. Si parte come di consueto alle ore 15:00 con Como Monza; alle ore 18:00 ci sposteremo a San Siro per vivere insieme Milan Empoli e infine alle ore 20:45 ecco l’appuntamento con Bologna Venezia, di conseguenza abbiamo in campo le tre squadre che, se il campionato finisse oggi, sarebbero destinate alla retrocessione. Il focus però lo merita anche il Milan, che continua ad andare a ondate: martedì i rossoneri hanno vinto a Bratislava riprendendo la loro corsa in Champions League.

Ora però vogliono conferme anche nei risultati Serie A, perché dopo il trionfo di Madrid il Milan aveva pareggiato contro il Cagliari e poi ha ottenuto lo stesso risultato contro la Juventus, ma in una partita ben diversa perché di fatto non giocata da entrambe le squadre, forse con l’aggravante che i rossoneri erano in casa e affrontavano una squadra decimata dalle assenze. Sia come sia il Milan ha il compito di ricucire lo strappo in classifica e tornare a puntare la qualificazione all’Europa che conta; il compito oggi appare abbordabile ma attenzione a sottovalutare l’Empoli che ha un’ottima difesa e sta facendo davvero bene nel corso di questa stagione.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA LOTTA SALVEZZA

Con i risultati Serie A ci proiettiamo dunque in una 14^ giornata ricca di spunti, ma almeno questo sabato il focus è sulla corsa alla salvezza: al Sinigaglia va in scena un infuocato e delicatissimo scontro diretto tra Como e Monza che sono terzultimo e penultimo in classifica, due squadre che almeno sulla carta avrebbero le qualità per fare un campionato diverso ma che, per un motivo o per l’altro, non riescono a fare la differenza. Sarà anche l’incrocio tra due grandi interpreti del calcio internazionale come Cesc Fabregas e Alessandro Nesta, già avversari in campo e oggi pomeriggio rivali in una nuova veste e con una carriera che ovviamente si deve ancora sviluppare.

Per quanto riguarda invece il Venezia, i lagunari sono anche sfortunati come osservato da Eusebio Di Francesco, ma intanto settimana scorsa hanno perso una grande occasione di uscire dalla zona retrocessione: la sconfitta interna contro il Lecce è stata assolutamente sanguinosa, il problema è che oggi il Venezia va a giocare sul campo di un Bologna che, al netto della sconfitta subita dalla Lazio, ha sicuramente cambiato passo rispetto a un avvio stentato e appare già più vicino a quello che lo scorso anno Thiago Motta ha portato in Champions League. Verosimilmente Vincenzo Italiano non replicherà quel grande risultato ma il suo lavoro in rossoblu si sta iniziando a vedere…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Monza

Ore 18:00 Milan Empoli

Ore 20:45 Bologna Venezia

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 29

Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio 28

Juventus 25

Milan 19

Bologna 18

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Roma 13

Parma, Verona, Lecce 12

Cagliari, Genoa 11

Como 10

Monza 9

Venezia 8