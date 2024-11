VIDEO MILAN JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere San Siro di Milano le squadre di Milan e Juventus non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini del video Milan Juventus con la sintesi e gli highlights. Nel primo tempo sembrano essere i bianconeri a cercare di imporsi sin dagli istanti iniziali dell’incontro proponendosi pericolosamente in avanti intorno al 9′ con una conclusione di Conceição murata da Theo Hernandez ed anche al 10′ con un tiro fuori misura di Koopmeiners, che spedisce la sfera sull’esterno della rete.

Formazioni Napoli Roma/ Quote: Ranieri cambia qualcosa? (Serie A, oggi 24 novembre 2024)

La partita non decolla e tarda ad entrare nel vivo per entrambe le compagini sebbene siano sempre gli ospiti a riaffacciarsi in zona offensiva verso il 23′ dalla distanza con un tentativo impreciso di Yildiz. Neanche i rossoneri si rivelano essere più efficaci spedendo il pallone oltre la linea di fondo al 38′ con un colpo di testa di Thiaw ed al 45’+2′ sempre di testa con Emerson Royal da calcio d’angolo.

Video Verona Inter (0-5)/ Gol e highlights: goleada nerazzurra! (Serie A, 23 novembre 2024)

Nel secondo tempo la situazione pare restare immutata rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente tanto che è nuovamente la Juve a spingere il piede sull’acceleratore con un’altra conclusione di Cambiaso deviata in corner da Thiaw al 51′. Nel finale i piemontesi non impensieriscono particolarmente Maignan col connazionale Thuram al 63′ e neanche la punizione di Reijnders per i milanesi è più precisa finendo sopra la traversa al 65′. In pieno recupero al 90’+5′ Di Gregorio evita il peggio per gli uomini di mister Thiago Motta parando un colpo di testa insidioso di Theo Hernandez.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Atalanta stellare! Diretta gol live score (oggi 23 novembre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Leao al 25′, Emerson Royal al 68′ e Fofana al 69′ da un lato, Gatti al 28′ e Locatelli all’86’ dall’altro. Il punto conquistato tramite questo pareggio maturato nella tredicesima giornata di campionato permette al Milan di toccare quota 19 ed alla Juventus di raggiungere i 25 punti nella classifica della Serie A 2024/2025.

VIDEO MILAN JUVENTUS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS