DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA MILAN, FONSECA A CACCIA DI PUNTI PER GLI OTTAVI

Dopo la sosta per le nazionali è ancora tempo di Champions League e la giornata si aprirà con la diretta Slovan Bratislava Milan in campo alle 18,45 di martedì 26 novembre 2024. Di fronte ci sono due squadre con valori e obiettivi completamente diversi ma con la stessa voglia di portare a casa i tre punti.

Lo Slovan Bratislava di Weiss è una delle peggiori squadre di questo torneo e si trova in ultima posizione con zero punti e una differenza reti in passivo di 14 reti. Nettamente meglio il Milan che occupa la 20esima posizione ed è reduce dall’eroica vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid.

DIRETTA SLOVAN BRATISLAVA MILAN, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Slovan Bratislava Milan dovrete collegarvi con i canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming su Sky GO e NOW TV. Potrete seguire anche la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questa partita con aggiornamenti costanti.

SLOVAN BRATISLAVA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni in vista di questa partita. Weiss schiererà un 4-2-3-1 con Takac in porta ed una difesa composta da Blackman, Kashia, Bajric e Voet. In mediana ci saranno Ignatenko e Savvidis mentre Barseghyan, Tolic e Marcelli saranno i trequartisti alle spalle di Strelec.

Potrebbe fare qualche cambio, invece, il Milan di Fonseca che riconferma Maignan tra i pali con Emerson Royal e Theo Hernandez come terzini ed una coppia di centrali con Thiaw e Tomori. Reijnders e Fofana saranno i due mediani a supporto di una trequarti formata da Chukwueze, Pulisic e Leao a sostegno di Abraham unica punta.

SLOVAN BRATISLAVA MILAN, LE QUOTE

Approfondiamo anche la diretta Slovan Bratislava Milan attraverso le proposte di quote fatte da AdmiralBet. Ci si aspetta una partita molto favorevole per i rossoneri che vedono la loro vittoria a 1,20 contro l’1 per i padroni di casa che arriva a 11,00 e il pareggio X si ferma a 6,50.