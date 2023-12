RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il grande ex Ranieri! Diretta gol live score (16^ giornata, 16 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: L’EX

Ovviamente nei risultati di Serie A per questo sabato spicca un ex: stiamo parlando di Claudio Ranieri, che è reduce dalla seconda straordinaria rimonta in campionato (inarrivabile quella contro il Frosinone, ma bellissima anche quella contro il Sassuolo) e con fiducia si presenta al Diego Armando Maradona, che lui ha conosciuto direttamente come San Paolo. Ranieri non aveva nemmeno 40 anni quando si è seduto sulla panchina del Napoli: era il 1991 e il romano arrivava dallo splendido triennio di Cagliari, doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A e salvezza acquisita.

Quel Napoli invece aveva appena salutato Diego Armando Maradona, ed era già in calo: compito molto difficile per Ranieri, che aveva ancora a disposizione Antonio Careca e dal mercato aveva pescato Laurent Blanc, dando la fascia di capitano a Ciro Ferrara e potendo puntare sul veterano Giovanni Galli e ancora Massimo Crippa, Nando De Napoli e un giovane Gianfranco Zola, considerato l’erede di Maradona. Straordinario quarto posto il primo anno, ma poi le cose erano cambiate: nel novembre 1992 Ranieri era stato esonerato con due vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte. A Napoli però lo ricordano ancora con affetto, vedremo come si comporterà oggi con il suo Cagliari. (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRI TRE ANTICIPI!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 16 dicembre con la 16^ giornata: archiviato l’anticipo Genoa Juventus è tempo di tornare in campo con le consuete tre partite e i soliti orari, di conseguenza oggi si comincia con Lecce Frosinone alle ore 15:00 e poi alle ore 18:00 saremo al Diego Armando Maradona per Napoli Cagliari, mentre il sabato dedicato ai risultati di Serie A si concluderà alle ore 20:45 con Torino Empoli. Al netto dei partenopei, che sono reduci dall’avvenuta qualificazione agli ottavi di Champions League, oggi siamo nella seconda metà della classifica.

Cagliari ed Empoli inoltre giocano partite delicatissime per la salvezza, mentre il Lecce al momento si sta tenendo fuori dai guai (pur non potendo considerarsi tranquillo) e Frosinone e Torino hanno una classifica che permette loro di ammiccare alla zona europea, almeno per quanto riguarda la Conference League (ma non solo). Non resta allora che stare a vedere quello che succederà tra poche ore quando si inizierà a giocare per i risultati di Serie A, nel frattempo come sempre possiamo fare qualche altro rapido approfondimento sul sabato che sta per farci compagnia.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque aspettiamo questi risultati di Serie A e intanto diciamo che il Napoli ha leggermente rialzato la testa, perché grazie alla vittoria contro il Braga ha ottenuto il pass per gli ottavi di Champions League e in questo modo ha parzialmente cancellato la delusione per la sconfitta di Torino contro la Juventus. È stato il quinto ko in quindici partite, ma soprattutto il Napoli ha 17 punti meno rispetto alla passata stagione: certamente servirà tempo per capire se davvero Walter Mazzarri possa dare una scossa all’ambiente, certamente al momento il Napoli rischia addirittura di non andare in Europa League.

Per il resto, come già detto potrebbe essere interessante valutare il passo di Torino e Frosinone, che sono in corsa per le coppe: sia i granata che i ciociari hanno una posizione di classifica che permette di sognare, la sorpresa è chiaramente la squadra di Eusebio Di Francesco che in parecchi davano come condannata alla retrocessione, e che invece sta mostrando addirittura di poter chiudere nella parte alta della classifica. Del Torino si dice sempre che fa il suo ed è anche vero, a Ivan Juric ora il compito di provare a metterci quel quid in più per riportare i granata a una reale dimensione internazionale.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 16^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Frosinone

Ore 18:00 Napoli Cagliari

Ore 20:45 Torino Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 37

Milan 29

Roma, Bologna 25

Fiorentina, Napoli 24

Atalanta 23

Monza, Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 17

Genoa 16

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese, Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8











