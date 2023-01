Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (18^ giornata)

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO LE DUE MILANESI!

I risultati di Serie A ci fanno compagnia sabato 14 gennaio, con le partite che sono valide come anticipi della 18^ giornata: un match c’è già stato, la scintillante Napoli Juventus di venerdì sera, mentre oggi avremo il consueto appuntamento con le tre partite. Si parte alle ore 15:00 con la delicata Cremonese Monza, sfida salvezza; che si gioca allo Zini poi spazio alle due squadre milanesi, perché alle ore 18:00 saremo al Via del Mare per Lecce Milan e alle ore 20:45 ci sposteremo a San Siro per assistere a Inter Verona, che può apparire scontata ma potrebbe non esserlo.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: l'Atalanta vince in rimonta

Ovviamente i riflettori per i risultati di Serie A di oggi sono sulle due rappresentanti del capoluogo lombardo, entrambe a caccia di riscatto dopo il doppio 2-2 infilato lo scorso weekend: sia il Milan che l’Inter si sono fatte rimontare all’ultimo secondo, e dunque è chiaro che il morale sia da rialzare anche per tornare a ruggire in classifica, visto che i rossoneri possono ancora ambire allo scudetto mentre i nerazzurri, in modo più plausibile, devono difendere il quarto posto dall’assalto delle romane e dall’Atalanta. Tra poco si gioca per i risultati di Serie A, vedremo come andranno le cose…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Napoli si rialza subito! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno al sabato dedicato ai risultati di Serie A: abbiamo parlato delle due squadre di Milano, ma chiaramente ci sono anche le loro avversarie. Il Lecce sta benissimo: a cavallo dei Mondiali ha infilato tre vittorie consecutive e al Via del Mare ha piegato Atalanta e Lazio, mostrando di aver finalmente trovato la quadratura del cerchio come si evince anche da una classifica davvero ottima, con 10 punti di vantaggio sul terzultimo posto e dunque un Marco Baroni che per adesso può dormire sonni tranquilli. In terzultima posizione troviamo il Verona: gli scaligeri non vincevano da inizio settembre e sono tornati a farlo in una partita vitale contro la Cremonese. Salvatore Bocchetti aveva solo perso nella sua breve esperienza sulla panchina dell’Hellas, Marco Zaffaroni ha raccolto 4 punti in due partite: ovviamente per salvarsi c’è ancora tantissimo lavoro da fare e non è detto che un ritmo positivo sia sufficiente a rimanere in Serie A, ma è chiaro che il Verona possa davvero aver cambiato passo e adesso guardi alle prossime giornate con un po’ più di fiducia. Almeno quello, ma da qualcosa bisognerà pur partire e allora tra poco scopriremo cosa succederà con i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Monza rallenta l'Inter

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 18^ GIORNATA

Ore 15:00 Cremonese Monza

Ore 18:00 Lecce Milan

Ore 20:45 Inter Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Juventus, Milan 37

Inter 34

Lazio, Atalanta, Roma 31

Udinese 25

Fiorentina, Torino 23

Lecce, Bologna, Empoli 19

Monza, Salernitana 18

Sassuolo 16

Spezia 15

Verona, Sampdoria 9

Cremonese 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA