RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Come sta andando Mazzarri? Diretta gol live score (oggi 29 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: IL PASSO DI MAZZARRI

Aspettando i risultati di Serie A per questo venerdì possiamo anche riassumere quale sia stato il passo che Walter Mazzarri ha avuto con il Napoli da quando è tornato ad allenare questa squadra. Ricordiamo che era metà novembre: Rudi Garcia era stato esonerato dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, al termine della sosta per le nazionali Mazzarri ha fatto il suo secondo esordio con il Napoli e ha subito centrato una vittoria di spessore, imponendosi sul campo dell’Atalanta. Peccato che poi le cose non siano andate nel migliore dei modi: il suo Napoli infatti ha ottenuto 6 punti in cinque giornate, perdendo in tre occasioni e non riuscendo mai a segnare quando sono arrivati i ko.

Risultati Serie A, classifica/ Roma, sorpasso al Napoli! Diretta gol live score (oggi 23 dicembre 2023)

Come media punti, Rudi Garcia faceva nettamente meglio ma è anche vero che Mazzarri in un mese ha sfidato Inter, Juventus e Roma mentre il francese come partite di cartello aveva avuto il Milan (al Maradona) e se vogliamo la Lazio, che però ha una classifica diversa. Vero è anche che il nuovo Napoli ha sempre perso i big match, e questo purtroppo è un dato che va contro Mazzarri; adesso si aspetta che il livornese abbia qualche panchina in più nel corso dei risultati di Serie A, intanto la partita casalinga contro il Monza diventa importantissima per non staccarsi ulteriormente in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie A, classifica/ Milan, stop a Salerno! Diretta gol live score (17^ giornata, 22 dicembre 2023)

ECCO GLI ANTICIPI!

I risultati di Serie A per venerdì 29 dicembre rappresentano la prima parte della 18^ giornata, che è quella con cui si conclude l’anno solare: avremo oggi quattro partite che possiamo considerare gli anticipi di un turno che si concluderà sabato. Alle ore 18:30 spazio a Fiorentina Torino e Napoli Monza, mentre alle ore 20:45 si giocheranno Genoa Inter e Lazio Frosinone: i nerazzurri, impegnati a Marassi, hanno la possibilità di centrare il titolo d’inverno con una giornata di anticipo, senza dover aspettare l’esito del big match Juventus Roma che andrà in scena domani sera.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: l'Inter va in fuga! (oggi 17 dicembre 2023)

Sarà un venerdì ricco quello dei risultati di Serie A: non solo l’Inter ovviamente, bisognerà anche valutare la possibilità di riscatto di un Napoli scivolato addirittura al settimo posto in classifica e poi la corsa alle posizioni europee con una succulenta Fiorentina Torino della quale potrebbe idealmente approfittare il Monza, così come ovviamente una Lazio che non ha mai trovato la giusta costanza in questo campionato ma può risalire la corrente. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore con i risultati di Serie A, intanto possiamo sicuramente fare qualche altra analisi su questo intenso venerdì.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: focus ovviamente sull’Inter che è ad un passo dal laurearsi campione d’inverno e non conosce debolezze, battuto anche il Lecce e confermati i 4 punti di vantaggio sulla Juventus, mentre sono diventati addirittura 11 sul Milan e, guardando alla qualificazione in Champions League, +14 sul quinto posto della Fiorentina. La Viola a tale proposito vuole operare il sorpasso sul sorprendente Bologna, che per quanto ha fatto vedere finora può certamente rimanere in alta classifica; spera anche il Torino che è agganciato alla Lazio, spera anche il Frosinone.

I ciociari hanno perso in casa contro la Juventus, ma la loro posizione di classifica è utile per archiviare con largo anticipo la salvezza; sono 19 i punti anche del Genoa, che dopo aver fermato la Juventus spera di fare lo stesso anche con la capolista Inter, intanto la vittoria sul campo del Sassuolo è stata davvero importante per prendere margine utile sulla terzultima posizione. Nel corso delle prossime ore proveremo a dire altro sui risultati di Serie A e la relativa classifica, intanto ecco il programma dettagliato di venerdì 29 dicembre e appunto la situazione in campionato.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 18^ GIORNATA

Ore 18:30 Fiorentina Torino

Ore 18:30 Napoli Monza

Ore 20:45 Genoa Inter

Ore 20:45 Lazio Frosinone

CLASSIFICA SERIE A

Inter 44

Juventus 40

Milan 33

Bologna 31

Fiorentina 30

Roma 28

Napoli 27

Atalanta 26

Lazio, Torino 24

Monza 21

Lecce 20

Frosinone, Genoa 19

Sassuolo 16

Verona, Udinese 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9











