Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (19^ giornata)

RISULTATI SERIE A: NAPOLI PER L’ALLUNGO!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: sabato 21 gennaio inizia la 19^ giornata che è il turno con il quale si conclude finalmente il girone di andata. Alle ore 15:00 il primo appuntamento al Bentegodi con Verona Lecce; alle ore 18:00 ci sposteremo all’Arechi per vivere Salernitana Napoli, mentre alle ore 20:45 l’ultimo degli anticipi del sabato sarà all’Artemio Franchi con Fiorentina Torino. La classifica di Serie A parla chiaro: il Napoli, laureatosi campione d’inverno, è in fuga e oggi può allungare ulteriormente sulle rivali, aspettandone ovviamente i loro impegni.

Juventus, come cambia classifica dopo penalizzazione/ Serie A: -15 punti, ora decima

Un Napoli che punta con chiarezza verso lo scudetto, e che venerdì scorso ha dato una straordinaria prova di forza demolendo la Juventus; tra le altre squadre impegnate oggi nei risultati di Serie A attenzione al Lecce che è in serie positiva e potrebbe definitivamente mettersi al sicuro contro il Verona terzultimo e a caccia di punti fondamentali, a Firenze si gioca una partita tra due squadre che vogliono uscire da una grigia mediocrità e fare il passo decisivo verso l’Europa, ammettendo però che potrebbe essere troppo tardi. Vedremo allora come andranno le cose nei risultati di Serie A…

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Dybala manda ko la Fiorentina

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: essendo arrivati alla 19^ giornata è tempo dei bilanci di metà stagione. Del Napoli abbiamo detto: squadra meravigliosa che ha perso solo a San Siro contro l’Inter, e che sta tenendo una media punti anche superiore al triennio di Maurizio Sarri, che ha incantato e fatto benissimo ma ha trovato sulla sua strada una Juventus che alla fine dei conti si è sempre dimostrata superiore. Oggi la realtà dominante è proprio il Napoli, che entro domani potrebbe trovarsi ad avere un vantaggio in doppia cifra considerando anche l’attuale flessione del Milan.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'Inter vince senza acuti. Live score

In coda invece Marco Zaffaroni ha leggermente risollevato le speranze del Verona, ma il punto è che nelle posizioni superiori della classifica si sono messi a correre e adesso la zona salvezza è lontana 7 punti (con il Sassuolo che rischia francamente tanto). Vedremo, perché il Verona ha bisogno di vincere ma si trova di fronte un Lecce che come detto è in serie positiva e sente concreta la possibilità di archiviare la pratica salvezza con largo anticipo; sulla carta poi Fiorentina e Torino potrebbero recuperare qualcosa per la corsa all’Europa, ma come poi analizzeremo l’obiettivo è parecchio lontano.

RISULTATI SERIE A: 19^ GIORNATA

Ore 15:00 Verona Lecce

Ore 18:00 Salernitana Napoli

Ore 21:00 Fiorentina Torino

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Milan 38

Juventus, Inter 37

Lazio, Atalanta, Roma 34

Udinese 25

Torino, Fiorentina 23

Bologna, Empoli 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia, Salernitana 18

Sassuolo 16

Verona, Sampdoria 9

Cremonese 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA