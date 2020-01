Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: il Milan risorge in Sardegna! Live score

Il quadro dei risultati Serie A per la diciannovesima giornata si apre con la preziosa vittoria del Milan per 0-2 sul campo del Cagliari. Succede tutto nella ripresa, grazie ai gol di Rafael Leao (anche fortunato, approfittando di una deviazione) e poi di Zlatan Ibrahimovic, che così lascia per la prima volta il segno nel suo grande ritorno in Italia. In classifica il Cagliari resta fermo a quota 29 punti, il girone d’andata resta globalmente ottimo ma il trend recente inizia a preoccupare i sardi; il Milan invece sale a quota 25 e potremmo fare il discorso opposto. Il giudizio complessivo sul girone d’andata è fortemente negativo, ma alla Sardegna Arena potrebbe essere cominciata la rinascita dei rossoneri. Adesso tuttavia è già tempo di voltare pagina, perché alle ore 18.00 allo stadio Olimpico comincia Lazio Napoli. I biancocelesti vogliono capire se possono davvero sognare lo scudetto, ma i partenopei non possono perdere altro terreno se vogliono continuare a credere nelle Coppe. Che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA A CAGLIARI

Eccoci al via di questo sabato dedicato ai risultati della Serie A e primo incontro che solo tra pochi minuti avrà luogo è certo quello atteso alla Sardegna Arena tra Cagliari e Milan, match che si annuncia davvero spettacolare. Il valore delle contendenti è ben noto come pure il peso dei tre punti messi in palio per la classifica e il trend che i due club stanno seguendo. Ricordiamo dunque che la squadra di Maran ha iniziato il 2020 con il terzo insuccesso di fila e certo i rossoblù devono oggi vincere per non perdere le ottime posizioni in classifica finora occupate: al momento si è ancora in zona Uefa ma scendere in graduatoria è un attimo. Non meno affamato di punti è naturalmente il Milan di Pioli, ancora in bilico a metà classifica con solo 22 punti a tabella e alla 12^ posizione. Certo un piazzamento che poco si confà a un club come quello rossonero, che ha pure richiamato a sè Ibrahimovic nel tentativo di risollevarsi. Dobbiamo ora però dare la parola al campo, si gioca!

IL TREND DI INZAGHI

Altra sfida che si annuncia bollente per i risultati di serie A nella 19^ giornata, è certo quella attesa tra poche ore all’Olimpico tra Lazio e Napoli e dove Inzaghi spera di confermare un eccellente trend firmato proprio sul finire del turno di andata. Classifica alla mano, la squadra biancoceleste infatti veleggia alto: Inzaghi al momento non solo rimane in zona Champions league, ma pure sta confermando il terzo gradino del podio dietro a Inter e Juventus, che si contendono in questo fine settimana il titolo di Campione d’Inverno. Con 39 punti in graduatoria e 4 di sicurezza alle spalle, la Lazio sta quindi diventando pure una vera candidata allo scudetto: gongola dunque il tecnico piacentino che con il suo club si è già messo alle spalle ben 11 successi di fila (l’ultimo KO in campionato risale alla sfida con l’Inter di fine settembre). Si annuncia una partita quindi difficile per Gattuso e il Napoli.

IL DERBY NERAZZURRO

Big match di questo sabato dedicato ai risultati della Serie A sarà di certo l’incontro tra Inter e Atalanta, previsto solo in serata a San Siro. Sono infatti tanti i fattori che rendono tale match speciale, dai colori che uniscono i due club, al clima di derby lombardo che pervade la tifoseria, fino al valore dei tre punti che sono stati messi in palio. Come riferito prima, questa sera Conte si gioca il primo posto della classifica e il titolo di Campione d’Inverno con la Juventus: la Vecchia Signora sarà in campo solo domani, ma intanto la squadra del Biscione ha la possibilità di segnare il primo match point. Ovviamente la Dea non renderà le cose facili all’Inter: non scordiamo che i bergamaschi pure abbisognano di punti per risalire qualche gradino della classifica e per mettere in sicurezza la qualificazione alla prossima Champions League.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Riflettori puntati sui primi risultati di Serie A che ci arriveranno oggi, sabato 11 gennaio, dagli anticipi della 19^ giornata di campionato: dopo anche le grandi emozioni di pochi giorni fa, siamo davvero impazienti di dare la parola al campo. Entrati ormai ampiamente nell’anno solare 2020 ecco che oggi si celebra l’ultima giornata del turno di andata di campionato e siamo dunque più che impazienti di vedere in campo Inter e Juventus, che si sfideranno a distanza per il titolo di Campionessa d’Inverno. Classifica alla mano vediamo infatti che anche al termine del precedente turno, i due club rimangono ancorati al primo posto con gli stessi punti, 45 e quindi i risultati di Serie A che otterremo già oggi si riveleranno decisivi. Da ricordare però che sia per i nerazzurri che per la Vecchia Signora, in programma due partite al cardiopalma: sarà una 19^ giornata davvero ricca di scintille.

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI

Pure ovviamente non sarà solo il duello a distanza tra Inter e Juventus ad appassionare i tifosi in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A: già solo per oggi infatti la Lega ha predisposto tre anticipi tutti da vivere e che metteranno certo in palio punti consistenti per la classifica del primo campionato di calcio italiano. Controllando dunque il calendario ufficiali in attesa di poter dare la parola al campo, ecco che vediamo che la 19^ giornata di Serie A sarà inaugurata alla Sardegna Arena alle ore 15,00 con la sfida tra Cagliari e Milan, dove certo la formazione rossonera spera di fare bene dopo il pari a reti bianche incassato con la Sampdoria. Secondo incontro sarà alle ore 18,00 quando all’Olimpico si sfideranno Lazio e Napoli, in un match che si annuncia bollente specie per gli azzurri, ancora in grave crisi. Ultimo incontro di questo sabato per il primo campionato sarà alle ore 20,45 quando a San Siro avrà luogo la partita tra Inter e Atalanta, che per Conte varrà ancora la prima posizione della classifica.

RISULTATI SERIE A

FINALE Cagliari-Milan 0-2 – 46′ Leao (M), 64′ Ibrahimovic (M)

Ore 18,00 Lazio-Napoli

Ore 20,45 Inter-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus 45

Lazio 39

Roma 35

Atalanta 34

Cagliari 29

Parma, Milan 25

Napoli, Torino 24

Bologna 23

Verona 22

Udinese 21

Sassuolo 19

Fiorentina 18

Sampdoria 16

Lecce 15

Brescia, Genoa 14

Spal 12



