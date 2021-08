Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI APRE LA 2^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A, anche oggi venerdi 27 agosto 2021: si apre infatti questa sera la seconda giornata del primo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Nemmeno sette giorni dopo dalla conclusione del primo turno, la Serie A è di nuovo sotto ai riflettori e per la serata di oggi ci offre pure due gustosissimi anticipi: vediamoli subito.

Risultati Serie A, classifica/ In campo alla Sardegna Arena! Diretta gol live score

Calendario alla mano vediamo dunque che prima sfida per la seconda giornata di campionato sarà quella tra Udinese e Venezia, attesa per le ore 18.30 tra le mura dello stadio Friuli. A seguire e a conclusione di questa prima serata dedicata alla Serie A, pure l’incontro tra Verona e Inter, programmato invece alle ore 20.45 e chiaramente tra le mura dello stadio Bentegodi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 1^ giornata: Roma e Napoli soffrono ma vincono!

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA DEL PRIMO CAMPIONATO

Impazienti di dare il via a questo venerdi dedicato ai risultati della Serie A, pure serve dare un occhio anche alla classifica, ancora acerba dopo appena una sola giornata della stagione regolare. Ecco che in cima, con già tre punti all’attivo troviamo club come Milan, Sassuolo, Bologna e Napoli, ma anche Lazio e Roma e ovviamente l’Inter: i campioni d’Italia in carica hanno ben debuttato sotto la guida di Inzaghi e pure questa sera puntano a fare punteggio pieno contro un cliente scomodo come è quello veneto.

Nella lista, rimangono con un punticino Spezia e Cagliari, ma pure la Juventus e l’Udinese, che proprio contro i bianconeri hanno pareggiato lo scorso fine settimana. Ancora a quota zero tutti gli altri e dunque Salernitana e Torino, ma anche Genoa, Fiorentina ed Empoli come Venezia e Verona che pure oggi saranno chiamate in campo per un sonoro riscatto. Chissà se però questo arriverà per davvero!

Risultati Serie A, classifica/ Lazio ok, l'Atalanta fa 2-1 al 93' e beffa il Torino

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30 Udinese Venezia

Ore 20.45 Verona Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Roma, Lazio, Napoli, Bologna, Sassuolo, Atalanta, Milan 3

Cagliari, Juventus, Spezia, Udinese 1

Salernitana, Verona, Torino, Sampdoria, Fiorentina, Empoli, Venezia, Genoa 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA