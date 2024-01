Risultati Serie A, classifica/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 13 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

Stiamo per vivere finalmente il sabato dedicato ai risultati di Serie A. Verona Empoli è una partita delicatissima per la salvezza: gli scaligeri hanno vinto solo una delle ultime 17 gare (dopo il doppio colpo in avvio) e hanno perso tre delle ultime quattro, ma l’Empoli non è certamente da meno con lo stesso dato e questa serie di quattro giornate in cui non ha segnato. È tornato insomma l’Empoli di inizio stagione, quello che era rimasto a secco di gol per cinque partite: al Bentegodi c’è il serio rischio di replicare questa serie negativa, ricordando che la squadra toscana ha segnato la miseria di 10 gol in tutto il girone di andata.

Continuando a osservare i numeri, scopriamo che il Verona di reti all’attivo ne ha 16, le stesse della Salernitana, e ne ha incassate 26: fa meglio di sei squadre ed è la migliore dalla quattordicesima posizione in giù, confermata dunque un’impostazione di baricentro basso e ordine senza palla come ai tempi di Ivan Juric e Igor Tudor ma purtroppo questo non sta bastando per garantire la permanenza in Serie A. Il campo ci dirà tra poco quello che succederà, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, per i risultati di Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL CONFRONTO

I risultati di Serie A ci propongono oggi Napoli Salernitana, e allora tocca fare un rapido focus sull’andamento dei partenopei che, ricordiamo, sono i campioni d’Italia in carica. L’anno scorso il Napoli si era laureato campione d’inverno con 50 punti: 16 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, 12 punti di vantaggio sul Milan (e la Juventus, senza penalizzazione). Quest’anno di punti ne ha 28, ben 22 in meno: si trova a 20 punti dall’Inter capolista e 5 dalla zona Champions League, ha già perso 7 partite vincendone appena 8 (la metà della passata stagione), ha segnato 18 gol in meno subendone 10 in più, i numeri insomma non mentono.

Nella storia della Serie A, solo una squadra campione d’Italia ha fatto peggio nella difesa del titolo dopo il girone di andata: parliamo ovviamente di era dei 3 punti, si tratta della Juventus 1998-1999 che viaggiava a una media di poco inferiore ma era comunque a 11 punti dalla vetta. Il fatto poi che l’Inter abbia 11 punti più dell’anno scorso contribuisce ad aumentare il gap: inoltre, va ricordato che con Walter Mazzarri il Napoli ha fatto la miseria di 7 punti in altrettante partite, peggiorando la già scarsa media che aveva portato in dote Rudi Garcia, e con l’allenatore livornese ha subito 11 gol segnandone appena 4, zero nelle ultime tre gare e un totale di cinque partite su sette senza andare a rete. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA IL GIRONE DI RITORNO!

Sabato 13 gennaio sarà un momento importante nei risultati di Serie A: inizia infatti la 20^ giornata che dunque dà il via al girone di ritorno, siamo esattamente alla boa di metà stagione e questo turno sarà diviso in quattro tronconi, perché dopo i quattro anticipi di oggi avremo altre quattro partite domenica, poi un Monday Night e addirittura la chiusura martedì sera. Con l’Inter laureatasi campione d’inverno con due punti sulla Juventus, si riparte oggi alle ore 15:00 con Genoa Torino e Napoli Salernitana; alle ore 18:00 si gioca Verona Empoli, mentre alle ore 20:45 ci sarà spazio per Monza Inter.

Naturalmente sarà interessante valutare come cambierà la classifica dopo questi risultati di Serie A; abbiamo detto dell’Inter che ha saputo “vincere” il girone d’andata con 48 punti, un passo quasi da record, ma alle sue spalle la Juventus non molla di un centimetro e c’è sempre la possibilità che il Milan torni a macinare vittorie rifacendosi sotto, per non parlare poi delle altre lotte che caratterizzano un campionato che è ancora tutto da scrivere. A noi per il momento non resta che scoprire quello che succederà con i risultati di Serie A di oggi, poi potremo fare le nostre consuete valutazioni ma con una prima parte cui possiamo aprire già adesso.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Serie A che riguardano le quattro partite del sabato il focus può essere fatto su Inter e Napoli. I nerazzurri intravedono la possibilità di tornare a vincere lo scudetto, 48 punti sono davvero tanti (solo sei squadre nella storia hanno fatto meglio) e soprattutto rimane quella sensazione di superiorità che va oltre il calcolo statistico, ovvero l’Inter potrebbe strappare facilmente e prendere il largo anche se bisognerà vedere cosa succederà una volta che torneranno le coppe europee e la capolista sarà impegnata in Champions League, mentre come noto la Juventus non avrà impegni infrasettimanali e questo potrebbe contare.

Il Napoli è una delle peggiori squadre campioni d’Italia, nel senso che solo un club aveva fatto peggio nell’anno seguente allo scudetto: i partenopei speravano di aver svoltato con l’arrivo di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia e invece hanno fatto anche peggio, adesso Victor Osimhen è partito per la Coppa d’Africa ma questo tutto sommato potrebbe essere un fattore positivo, utile a compattare una squadra che rischia di rimanere fuori anche dalla Conference League, un traguardo che comunque la si voglia girare non può essere considerato soddisfacente. La partita interna contro la Salernitana ultima in classifica potrebbe essere ideale per riprendere a correre…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 20^ GIORNATA

Ore 15:00 Genoa Torino 0-0

Ore 15:00 Napoli Salernitana 0-0

Ore 18:00 Verona Empoli

Ore 20:45 Monza Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Lazio, Atalanta 30

Roma 29

Napoli 28

Torino 27

Monza 25

Lecce, Genoa 21

Frosinone, Sassuolo 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12











