RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CHE SHOW AL MARADONA!

Nei risultati Serie A per questi anticipi della 22^ giornata spicca naturalmente Napoli Juventus: si torna in campo sabato 25 gennaio e il big match del Diego Armando Maradona, in programma alle ore 18:00, infiamma ovviamente il pomeriggio anche perché mette nuovamente a confronto Antonio Conte con la sua grande ex, con cui ha vinto tre scudetti consecutivi dopo averci giocato per 13 anni, alcuni dei quali come capitano, mettendo tutto in bacheca. Il Napoli cerca la fuga, la Juventus vuole mantenere la sua imbattibilità e fare qualche passo avanti: pronta ad approfittarne l’Atalanta, che può virtualmente rientrare nella corsa allo scudetto.

La Dea è ospite di un Como che arriva dalla roboante vittoria contro l’Udinese, il lavoro di Cesc Fabregas comincia a dare i suoi frutti e l’Atalanta, tre pareggi prima di perdere in casa contro il Napoli e dunque in flessione, dovrà stare attenta. I risultati Serie A propongono poi Empoli Bologna.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CONTE VUOLE LA FUGA

Abbiamo quindi visto come nei risultati Serie A sia Napoli Juventus a spiccare: i partenopei stanno dando grandi segnali di forza, dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia i partenopei hanno continuato a marciare alla grande e la vittoria di Bergamo ha dimostrato come questa squadra sia figlia del grande carattere di Antonio Conte, che può ora andare a vincere il quinto scudetto con la terza squadra diversa e a questo proposito sente molto la partita contro la Juventus, una squadra che forse ha ancora nel cuore ma che, da grande professionista quale è ed è sempre stato, si è lasciato alle spalle e oggi vede come avversaria.

Juventus che martedì sera ha deluso a Bruges: ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions League ma si è giocata la speranza di andare subito agli ottavi, soprattutto i bianconeri hanno fatto un deciso passo indietro, sul piano del gioco, rispetto alle due brillanti partite che erano andate in scena contro Atalanta e Milan. Giusto che anche Thiago Motta sia messo sul banco degli imputati: il giovane allenatore italo-brasiliano sta facendo vedere buone cose e in prospettiva potrebbe fare il salto di qualità, ma forse sono troppe le modifiche che opera ad una squadra senza troppe certezze. Certo andare a vincere al Diego Armando Maradona sarebbe un grande colpo per la Juventus, e allora vedremo se succederà questo nei risultati Serie A del sabato.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 22^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Atalanta

Ore 18:00 Napoli Juventus

Ore 20:45 Empoli Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Inter 47

Atalanta 43

Lazio 39

Juventus 37

Fiorentina, Bologna 33

Milan 31

Roma 27

Udinese 26

Torino, Genoa 23

Como 22

Cagliari 21

Empoli, Parma, Lecce 20

Verona 19

Venezia 15

Monza 13