RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Bologna è in calo? Diretta gol live score (22^ giornata, 27 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: IL CALO

Come già detto, i risultati di Serie A ci presentano in questi anticipi della 22^ giornata Milan Bologna: i felsinei dovranno recuperare la partita interna contro la Fiorentina che sarà molto importante per il sogno europeo, ma intanto Thiago Motta deve fronteggiare una situazione difficile perché la sua squadra è in calo. Non possiamo parlare di una vera e propria crisi, ma va registrato che in questo campionato il Bologna aveva mancato la vittoria per tre partite consecutive in una sola occasione, era settembre ed era comunque arrivato un triplo 0-0 contro Verona, Napoli e Monza.

I felsinei avevano vinto in fila contro Salernitana, Roma e Atalanta prendendosi il quarto posto in classifica: poi la brusca frenata. Il quadro è ancora più negativo se pensiamo alle avversarie: sconfitte esterne contro Udinese (netto 0-3) e Cagliari, pareggio al Dall’Ara contro il Genoa tra l’altro riprendendo il match negli ultimissimi minuti. Il Bologna aveva perso due partite nelle prime 17 giornate di Serie A, con un’imbattibilità di ben 16 turni: ora ne ha perse due nelle ultime tre. Ripetiamo: che i rossoblu siano ancora oggi settimi in classifica è un ottimo dato, ma il calo della squadra è evidente e questa sera contro il Milan bisognerà tirare fuori gli artigli per provare a risalire la corrente. (agg. di Claudio Franceschini)

CI SONO JUVENTUS E MILAN!

I risultati di Serie A ci presentano oggi, sabato 27 gennaio, tre anticipi nella 22^ giornata: il turno è stato inaugurato da Cagliari Torino e prosegue alle ore 15:00 di oggi, quando vivremo Atalanta Udinese. Alle ore 18:00 ci sposteremo all’Allianz Stadium per Juventus Empoli, mentre alle ore 20:45 si giocherà Milan Bologna; va ricordato che le squadre impegnate in Supercoppa, e di conseguenza le loro avversarie nel turno precedente di campionato, devono ancora recuperare i loro match e lo faranno a metà febbraio, ovviamente dunque la classifica di Serie A è condizionata da questo.

Per esempio, e soprattutto, in prima posizione troviamo la Juventus: i bianconeri sono reduci da due 3-0 consecutivi e sono in palla, a questo punto anche il sempre prudente Massimiliano Allegri non può più nascondersi perché questa squadra può e deve puntare lo scudetto, anche se l’Inter rimane certamente con qualcosa in più la situazione alla fine di gennaio è estremamente favorevole alla Juventus. Anche il Milan non si vuole staccare dal treno tricolore, e settimana scorsa si è preso una vittoria incredibile a Udine: un ribaltone nel recupero che ha permesso ai rossoneri di rimanere a 7 punti dalla Juventus, grande prova di carattere per il Diavolo.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A di oggi prevedono anche Atalanta Udinese: come già detto i friulani si possono mangiare le mani perché sono andati ad un passo da una preziosissima vittoria contro il Milan, invece hanno addirittura perso e dunque sono rimasti a ridosso della zona retrocessione, continuando a soffrire e con appena due vittorie in tutto il campionato. L’Atalanta invece appare in netta ripresa: con una partita da recuperare si trova al quinto posto insieme alla Lazio, la zona Champions League è distante un solo punto (anche la Fiorentina ha un match in meno) e dunque la Dea ci crede.

Chi è invece in calo è il Bologna: da capire se i felsinei abbiano realmente esaurito la loro spinta, intanto però sono settimi in classifica e la loro posizione rimane comunque ottima rispetto a quelle che erano le aspettative, ma va sempre ricordato che fino a poche settimane fa il Bologna si era preso addirittura un posto virtuale in Champions League e da quel momento le cose hanno iniziato a girare peggio. La trasferta di San Siro è chiaramente molto complicata, ma siamo certi che Thiago Motta la preparerà nel migliore dei modi per provare a tornare a festeggiare una vittoria che sarebbe importante.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 22^ GIORNATA

Ore 15:00 Atalanta Udinese

Ore 18:00 Juventus Empoli

Ore 20:45 Milan Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 52

Inter 51

Milan 45

Fiorentina 34

Lazio, Atalanta 33

Bologna, Roma 32

Torino, Napoli 31

Monza, Genoa 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Udinese, Cagliari 18

Verona 17

Empoli 16

Salernitana 12











