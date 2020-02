Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (22^ giornata)

Dopo le emozioni vissute in settimana con gli ultimi quarti di finale della Coppa Italia, ecco che è il primo campionato oggi a tornare sulla scena e certo gli appassionati sono impazienti di conoscere i primi risultati della Serie A che emergeranno in questo sabato 1 febbraio. Oggi infatti si darà il via alla 22^ giornata del primo campionato nazionale che naturalmente metterà in palio punti decisivi anche per la classifica della serie A, dove però possiamo già individuare dei netti blocchi, specie ai due capi della lista: vi sono dunque ormai ben poche zone grigie nella graduatoria e spiccano senza alcuna fatica i club che lottano per la salvezza e chi per lo scudetto, con poche quadre che ancora potrebbero competere a distanza ravvicinata. Controllando la classifica allora vediamo bene che in vetta, a prescindere dai risultati di Serie A che otterremo già oggi, sono solo Juventus, Inter e forse la Lazio a battagliare per lo scudetto: in fondo ormai la salvezza invece è diventata affare di Brescia, Genoa, Spal e Lecce. Chissà però che cosa potrebbe accadere oggi.

RISULTATI SERIE A: I MATCH DI OGGI

Nonostante una graduatoria definita, pure siamo solo al terzo turno di ritorno del campionato di Serie A: molto quindi potrebbe accadere in campo come nella classifica. Andiamo allora subito a ricordare quali saranno i match e i risultati della Serie A che ci faranno compagnia. Come accade di solito al sabato, anche per questa 22^ giornata, il primo incontro sarà previsto solo alle ore 15,00, quando al Dall’Ara si accenderà l’incontro Bologna-Brescia, con gli emiliani ansiosi di bissare l’ultima vittoria contro la Spal. Da programma alle ore 18.00 alla Sardegna Arena vedremo la partita Cagliari-Parma mentre alle ore 20,45 si accenderà il big match tra Sassuolo e la Roma, con la squadra di Fonseca pronta al riscatto dopo il pari nel derby capitolino di settimana scorsa.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Bologna-Brescia

Ore 18,00 Cagliari-Parma

Ore 20,45 Sassuolo-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 51

Inter 48

Lazio 46

Roma 39

Atalanta 38

Cagliari, Parma, Milan 31

Verona 29

Napoli, Bologna, Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 24

Sassuolo 23

Sampdoria 20

Lecce 16

Spal, Genoa, Brescia 15



