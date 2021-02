Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (24^ giornata)

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 5^ DI RITORNO

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 27 febbraio: si giocano tre anticipi della 24^ giornata con i consueti orari, cioè alle ore 15:00 quando saremo al Picco per Spezia Parma, poi alle ore 18:00 con Bologna Lazio e infine alle ore 20:45, allo stadio Bentegodi per Verona Juventus. Piatto ricco, perché troviamo Lazio e Juventus che sono impegnate nella corsa alla Champions League ma possono sperare in un rallentamento dell’Inter e andare a giocarsi lo scudetto, anche se in questo momento i pronostici sono giustamente contro di loro e tutti a favore della squadra nerazzurra.

Poi un Verona che testa le sue ambizioni volendo chiudere ancora nella parte alta della classifica e magari avvicinare le posizioni europee, e ben tre squadre che, sia pure con una classifica diversa, affronteranno i loro impegni nel tentativo di salvarsi, considerando appunto che due di queste squadre sono a buon punto mentre la terza, che è ovviamente il Parma, non ha più molto tempo da perdere. Anche noi dobbiamo indugiare poco, e andare a presentare immediatamente i temi principali che insieme ai risultati di Serie A ci terranno compagnia questo sabato, per la 24^ giornata del massimo campionato di calcio.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A che riguardano gli anticipi del sabato abbiamo dunque Lazio e Juventus: giocheranno prima i biancocelesti che sono reduci dall’impegno di Champions League, un ottavo di andata già affrontato anche dai bianconeri. La squadra di Simone Inzaghi sta bene e lo ha dimostrato vincendo sette delle ultime otto partite, ma il ko di San Siro contro l’Inter ci ha detto, oltre ad aver allontanato il primo posto e il sogno scudetto, che esiste ancora distanza rispetto alle big. Anche la Juventus però deve inseguire: la Vecchia Signora rischia concretamente di interrompere la striscia record di campionati vinti, prima o poi ovviamente dovrà succedere ma Andrea Pirlo, che comunque è ancora in corsa per vincere tutto, spera che non sia questo l’anno del flop (se così si può chiamarlo) e, contando ancora sulla partita da recuperare contro il Napoli, può intanto avvicinare il secondo posto del Milan e poi sperare che l’Inter rallenti la sua corsa, magari battendola all’Allianz Stadium in un match di ritorno che arriverà non troppo a breve e che a quel punto il tecnico bresciano spera possa essere decisivo. Tra poco si gioca, non resta allora che aspettare le tre partite dei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 24^ GIORNATA

Ore 15:00 Spezia Parma

Ore 18:00 Bologna Lazio

Ore 20:45 Verona Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53

Milan 49

Juventus 45

Roma 44

Atalanta, Lazio 43

Napoli 40

Sassuolo 35

Verona 34

Sampdoria 30

Genoa 26

Bologna, Udinese, Fiorentina, Benevento 25

Spezia 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 14

Crotone 12



