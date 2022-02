RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: riflettori sul derby, live score

RISULTATI SERIE A: IL DERBY

Naturalmente, come abbiamo già visto nel presentare i risultati di Serie A per gli anticipi della 24^ giornata, Inter Milan è la partita che spicca: il derby della Madonnina fa storia a sé, ma per la seconda stagione consecutiva vale anche una larga fetta di scudetto (Napoli permettendo). L’Inter ci arriva con un vantaggio di 4 punti in classifica, che virtualmente possono essere 7 visto che i nerazzurri devono recuperare la partita di Bologna: nelle ultime due giornate il Milan ha fatto un solo punto, e chiaramente Stefano Pioli può mangiarsi le mani per l’incredibile sconfitta subita in casa dallo Spezia, al netto dell’errore arbitrale di Marco Serra.

Così, adesso l’Inter potrebbe andare in fuga; curiosamente, l’anno scorso il sorpasso dell’Inter ai danni dei cugini cittadini era avvenuto proprio in virtù della sconfitta rossonera contro lo Spezia (anche se al Picco), poi nella giornata seguente il derby aveva preso nettamente la strada nerazzurra (3-0) e così Antonio Conte aveva allungato in maniera inesorabile. Ora la storia si ripete; qui, tra Spezia e Inter il Milan ha giocato contro la Juventus pareggiando 0-0 a San Siro, ma il ricorso storico fa comunque ben sperare la squadra di Simone Inzaghi che non ha pagato dazio con il segno X maturato a Bergamo, e dopo la sosta potrebbe imprimere l’accelerazione giusta per il secondo scudetto consecutivo. (agg. di Claudio Franceschini)

SI INIZIA CON ROMA GENOA

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia dopo la sosta della scorsa settimana: si gioca la 24^ giornata, di cui sabato 5 febbraio vivremo gli anticipi. Vediamoli nel dettaglio: si inizia alle ore 15:00 con Roma Genoa, alle ore 18:00 avremo lo straordinario appuntamento del derby Inter Milan mentre alle ore 20:45 è in programma Fiorentina Lazio. C’è tanta carne al fuoco: la lotta scudetto riassunta in una sfida diretta che è anche la sentitissima stracittadina all’ombra della Madonnina.

Un confronto che può valere tanto per le posizioni che qualificano alle coppe europee (più Europa League che Champions League), un’altra squadra coinvolta in questa corsa e infine una squadra che ha da poco cambiato allenatore, e che ha bisogno di punti per salvarsi. I risultati di Serie A per gli anticipi della 24^ giornata ci racconteranno dunque tante cose; vedremo allora cosa succederà sui tre campi, ma mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche considerazione utile circa la classifica del campionato e come potrebbe cambiare.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentiamo dunque i risultati di Serie A per la 24^ giornata. Inter Milan chiaramente è la ciliegina sulla torta del turno: un derby tra le prime due squadre della classifica, separate da 4 punti dopo che i rossoneri hanno pareggiato in casa contro la Juventus, risultato che ha fatto seguito alla sconfitta interna contro lo Spezia. Aveva una grande occasione il Milan, ma l’ha sprecata e così ora l’Inter potrebbe anche andare in fuga, perché vincendo il derby volerebbe a +7 in classifica e virtualmente potrebbe anche avere 10 punti di vantaggio, visto che deve recuperare una partita. Sentenza sul secondo tricolore consecutivo?

Potrebbe essere così, mentre alle spalle arrivano Roma, Lazio e Fiorentina che sono sempre impegnate nella corsa ad un posto in Europa League. Tutte loro dovranno poi giocare i quarti di Coppa Italia e da questa competizione avrebbero un’occasione in più, ma ovviamente quel che conta adesso è il quinto posto che porterebbe direttamente nella fase a gironi. Il Genoa è in una situazione abbastanza complicata, ma spera sempre di poterne uscire; certo servirà qualcosa in più che non il pareggio striminzito contro l’Udinese, sta di fatto però che Alexander Blessin un punto all’esordio lo ha centrato e adesso spera di fare anche meglio, pur se naturalmente all’Olimpico sarà tutt’altro che semplice.

RISULTATI SERIE A, ANTICIPI 24^ GIORNATA

Ore 15:00 Roma Genoa

Ore 18:00 Inter Milan

Ore 20:45 Fiorentina Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 53

Napoli, Milan 49

Atalanta* 43

Juventus 42

Roma 38

Fiorentina*, Lazio 36

Verona 33

Torino* 32

Sassuolo, Empoli 29

Bologna* 27

Spezia 25

Udinese* 24

Sampdoria 20

Venezia* 18

Cagliari 17

Genoa 13

Salernitana* (-1) 10

* una partita in meno



