Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (24^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SOLO DUE ANTICIPI!

Sono soltanto due gli anticipi per i risultati di Serie A legati alla 24^ giornata: sabato 25 febbraio, contrariamente al solito calendario, si partirà alle ore 18:00 con Empoli Napoli che è il primo match in programma, seguito poi da Lecce Sassuolo che va in scena alle ore 20:45. I risultati di Serie A torneranno poi a farci compagnia domenica con appena quattro partite, e dunque si tornerà ad avere un singolo appuntamento per ciascuna fascia oraria; poi due Monday Night ma anche la conclusione martedì 28 febbraio, dunque una quattro giorni molto intensa per questa 24^ giornata.

Cosa possiamo dire dei risultati di Serie A? Giunti alla quinta di ritorno il Napoli ha in mano lo scudetto: grazie anche ai 28 gol della coppia Osimhen-Kvaratskhelia i partenopei hanno un vantaggio di 15 punti sull’Inter e guardano con totale fiducia alla trasferta di Empoli, contro una squadra che arriva da due pareggi diversi – entrambi maturati all’ultimo, ma appunto in modo opposto – e che deve ancora pensare a salvarsi, pur se attualmente il margine sul Verona appare confortante. Per il resto poi vedremo se il Lecce possa clamorosamente concretizzare un’ambizione europea; ci diranno tutto i campi…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie A: gli anticipi della 24^ giornata ci presentano in campo anche il Sassuolo, una squadra che sotto la guida di Alessio Dionisi si pensava potesse fare un costante salto di qualità e che è anche riuscita a confermare parecchi dei suoi giocatori di punta (Domenico Berardi, Frattesi e Maxime Lopez) ma che invece in questo campionato ha faticato parecchio a tenere il ritmo e adesso rischia veramente di trovarsi coinvolta nella corsa per non retrocedere. Tecnicamente il Sassuolo avrebbe potuto correre per la Conference League come accaduto due stagioni fa, nel concreto chi lo potrebbe fare è il Lecce.

Attenzione perché i salentini potrebbero sfruttare altre penalizzazioni dall’inchiesta sulle plusvalenze e trovarsi realmente in Europa nella prossima stagione, segno di una grande crescita in un campionato di Serie A che ci sta anche presentando il grande riscatto di Marco Baroni. L’Empoli come detto è ondivago, ma tutto sommato si sta mantenendo fuori dai guai; certo contro la capolista Napoli riuscire a portare a casa un risultato positivo sarà tutt’altro che semplice, ma si potrebbe anche dire “mai dire mai” perché anche la corazzata di Luciano Spalletti potrebbe avere una giornata di riposo…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 24^ GIORNATA

Ore 18:00 Empoli Napoli

Ore 20:45 Lecce Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 62

Inter 47

Roma, Milan 44

Lazio 42

Atalanta 41

Juventus (-15), Bologna 32

Torino 31

Udinese 30

Monza 29

Empoli 28

Lecce 27

Fiorentina 25

Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 9











