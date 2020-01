Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25 gennaio)

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 25 gennaio 2020, con tre partite valide per la ventunesima giornata del massimo campionato. A dire il vero, la giornata di Serie A si è aperta già ieri, perché c’è stato un anticipo al venerdì e non avremo di conseguenza il posticipo del lunedì, ma è da oggi che si entra nel vivo con ben tre partite con il calendario classico degli appuntamenti del sabato. I risultati Serie A che scopriremo nelle prossime ore saranno dunque alle ore 15.00 Spal Bologna, alle ore 18.00 Fiorentina Genoa e alle ore 20.45 Torino Atalanta. Avremo dunque responsi significativi in ogni parte della classifica Serie A, dalla lotta per le Coppe europee fino alla bagarre già calda per la salvezza, in attesa naturalmente delle sei partite di domenica che completeranno il quadro di questa 21^ giornata.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Parlando dei risultati Serie A per quanto riguarda le partite di oggi, bisogna dire che in primo piano potrebbe esserci la lotta salvezza, dal momento che scenderanno in campo Spal e Genoa, due delle tre squadre che ad oggi sarebbero condannate alla retrocessione. Lunedì sera la Spal ha fatto un passo avanti davvero significativo vincendo sul difficilissimo campo dell’Atalanta e rimescolando le carte di questa serrata lotta per la sopravvivenza, mentre al Genoa domenica non era riuscita l’impresa contro la Roma. In ogni caso il cammino è ancora lungo e naturalmente nessun verdetto è già deciso, però ogni occasione per fare punti va sfruttata nel miglior modo possibile. La Spal cercherà dunque la continuità nel derby con il Bologna, mentre il Genoa cerca un’impresa non facile sul campo della lanciata Fiorentina: la Spal di Bergamo può essere un esempio per il Grifone…

RISULTATI SERIE A, 21^ GIORNATA

ore 15.00 Spal Bologna

ore 18.00 Fiorentina Genoa

ore 20.45 Torino Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 51

Inter 47

Lazio 45

Roma 38

Atalanta 35

Milan 31

Cagliari 30

Parma 28

Torino 27

Verona 26

Napoli, Bologna, Fiorentina, Udinese 24

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 16

Spal, Brescia 15

Genoa 14



