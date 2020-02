Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (25^ giornata)

I risultati di Serie A per la 25^ giornata ci proiettano nel sesto turno del girone di ritorno: nel frattempo sono tornate le coppe europee e per alcune squadre inizia un periodo davvero complesso con vari impegni da gestire, anche perchè va considerata la Coppa Italia e il fatto che siamo in una situazione di classifica, quando mancano 14 giornate al termine della stagione, nella quale si lanciano le volate per gli obiettivi. Tra cui la corsa scudetto, che vedrà oggi impegnata la capolista della classifica di Serie A: Spal Juventus si gioca alle ore 18:00 di sabato 22 febbraio ed è uno dei tre anticipi, la giornata già inaugurata da Brescia Napoli prosegue alle ore 15:00 di oggi con Bologna Udinese e poi avremo alle ore 20:45 l’interessante Fiorentina Milan. Il resto del programma si svilupperà interamente domenica, con Inter e Lazio che dovranno eventualmente rispondere ai bianconeri o magari approfittare di uno scivolone: vediamo allora quali possono essere i temi principali legati ai risultati di Serie A per questa 25^ giornata.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nei risultati di Serie A per la 25^ giornata la Juventus non può sbagliare: i bianconeri hanno preso 3 punti di vantaggio sull’Inter ma il punto è che al momento l’avversaria più concreta è la Lazio, che si trova ad una sola lunghezza ed ha aperto una straordinaria striscia positiva che le fa sognare lo scudetto. Una volata a tre che potrà durare fino al termine: la Juventus ha la Champions League da onorare perchè bisogna provare a vincerla, l’Inter è in Europa League (meno probante sulla carta e comunque non una priorità) mentre i biancocelesti si potranno concentrare esclusivamente sul campionato, cosa che potrebbe essere un vantaggio dal punto di vista fisico e nella gestione della rosa. Al Dall’Ara il Bologna sogna l’Europa ma deve ripartire dopo l’inatteso ko interno contro il Genoa, l’Udinese ha bisogno di punti per la salvezza perchè la situazione si sta palesemente complicando con tante rivali dirette che hanno cominciato a correre; al Franchi infine bella sfida tra una Fiorentina ripresasi con i cinque gol segnati a Marassi e un Milan che però sembra finalmente aver trovato il ritmo giusto, è tornato in zona Europa League e adesso ha molta più fiducia nei propri mezzi. Tra poco si gioca, dunque non resta che affidarsi ai campi per vedere quello che succederà.

RISULTATI SERIE A: 25^ GIORNATA

ore 15:00 Bologna Udinese

ore 18:00 Spal Juventus

ore 20:45 Fiorentina Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 57

Lazio 56

Inter 54

Atalanta 45

Roma 39

napoli 36

Verona, Parma, Milan 35

Bologna 33

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 28

Torino 27

Udinese 26

Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15



