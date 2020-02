Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (18 febbraio)

Ci siamo: i risultati Champions League tornano protagonisti oggi, martedì 18 febbraio. L’attesa è grandissima, perché arriviamo da oltre due mesi di pausa, come sempre tra la fine della fase a gironi e l’inizio degli ottavi di finale. Riecco dunque la Champions League 2019-2020, che non prevede novità nella formula rispetto alle precedenti edizioni: di conseguenza, agli ottavi di finale sia le partite di andata sia quelle di ritorno saranno spalmate su due settimane, con due partite a sera sia al martedì sia al mercoledì. Le due partite che hanno dunque l’onore di riaprire il quadro dei risultati Champions League sono Atletico Madrid Liverpool e Borussia Dortmund Paris Saint Germain, due sfide di sicuro fascino scaturite dal sorteggio degli ottavi. Nessuna squadra italiana dunque sarà coinvolta oggi, ma alle ore 21.00 (che è l’orario d’inizio fissato per entrambi i match) finalmente torneranno le emozioni della Champions League con due grandi partite.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I CAMPIONI IN CARICA

Quattro squadre di altissimo livello dunque saranno in campo stasera per riannodare i fili del discorso con i risultati Champions League, tuttavia è chiaro che in copertina ci sia il Liverpool, non soltanto perché i Reds di Jurgen Klopp sono i campioni in carica. Questa stagione infatti si sta rivelando ancora migliore per il Liverpool: Supercoppa Europea e Mondiale per Club sono già in bacheca, ma soprattutto i campioni d’Europa stanno dominando in modo clamoroso la Premier League, che di fatto è già in tasca al Liverpool. La notizia è eccellente sotto tutti i punti di vista per i Reds: innanzitutto perché ovviamente il campionato è un obiettivo sentitissimo a Liverpool, dal momento che clamorosamente manca da addirittura 30 anni; in secondo luogo però si può aggiungere che a questo punto la priorità può andare alla Champions League, competizione alla quale il Liverpool potrà dedicare le migliori energie alla caccia del bis. Oggi però Jurgen Klopp è atteso dalla difficile trasferta al Wanda Metropolitano di Madrid: che cosa potrà succedere nella tana dell’Atletico di Diego Pablo Simeone?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00

Atletico Madrid Liverpool

Borussia Dortmund Paris Saint Germain



