Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (27^ giornata)

Sono tre le partite che ci faranno compagnia, sabato 18 marzo, per i risultati di Serie Adella 27^ giornata: ricordando che due anticipi sono già andati in scena venerdì, oggi sarà il turno di Monza Cremonese che prenderà il via alle ore 15:00, poi di Salernitana Bologna che si giocherà alle ore 18:00 e infine di Udinese Milan il cui calcio d’inizio sarà alle ore 20:45. Dunque abbiamo in campo due squadre che lottano direttamente per la salvezza, e che si dovranno marcare a distanza: a dire il vero per la Cremonese la Serie B sembra un fatto concreto, ma il caos plusvalenze potrebbe portare in dote qualche scenario rivoluzionario e allora anche per questo i grigiorossi hanno l’obbligo di crederci.

Torna poi in campo il Milan, che nell’ultima giornata ha mancato l’aggancio al secondo posto pareggiando in casa contro la Salernitana; i rossoneri però hanno centrato la qualificazione ai quarti di Champions League dopo 11 anni e dunque corrono per rendere indimenticabile questa stagione. Intanto vedremo cosa succederà nei risultati di Serie A per questo sabato, aspettando che si giochi possiamo tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da un sabato sicuramente interessante per quello che è il quadro delle partite, staremo a vedere poi quale sarà l’esito dei match…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: ci sono alcune squadre che sono tranquille nella loro posizione di classifica, è il caso di Bologna e Udinese che in questo momento potrebbero anche tentare un approccio alla qualificazione in Conference League, ma potrebbero rimanere scottate dalla cancellazione della penalizzazione alla Juventus. Situazione insomma in divenire; non così per il Monza che ormai ha archiviato la pratica salvezza, i 14 punti di vantaggio sul Verona sono un bottino di tutto rispetto e ora i brianzoli vogliono divertirsi per provare a vedere dove possano arrivare al termine della stagione.

Chiaramente i riflettori dei risultati di Serie A per questo sabato saranno puntati sul Milan: sicuramente Stefano Pioli è uscito dalla crisi come dimostra la qualificazione ai quarti di Champions League, ma in campionato i rossoneri non sono ancora riusciti a ritrovare quel ritmo che aveva caratterizzato la prima parte della stagione e, se anche lo scudetto non sarebbe probabilmente arrivato visto il passo del Napoli, resta il rammarico dei tanti punti persi perché in questo modo la corsa alla Top 4 resta assolutamente aperta a qualunque tipo di scenario, anche se poi bisognerà aspettare i risultati delle altre…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Monza Cremonese

Ore 18:00 Salernitana Bologna

Ore 20:45 Udinese Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 48

Roma 47

Atalanta 45

Juventus (-15) 38

Torino 37

Bologna 36

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza, Sassuolo 33

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 26

Spezia 24

Verona 19

Cremonese, Sampdoria 12











