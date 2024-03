RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Retrocessione vicina! Diretta gol live score (27^ giornata, 2 marzo 2024)

RISULTATI SERIE A: UN PIEDE IN B

Anticipando le partite che si giocano oggi per i risultati di Serie A, è doveroso fare un riassunto di quello che sta vivendo la Salernitana, ultima in classifica a -7 dalla salvezza e con un piede ormai in Serie B. Gli amaranto sono al terzo allenatore in stagione: Filippo Inzaghi ha preso il posto di Paulo Sousa ma poi è stato esonerato in favore di Fabio Liverani, il cui esordio è avvenuto con una sconfitta per 4-0 a San Siro, seguito dallo 0-2 interno contro il Monza. La Salernitana non vince dal 30 dicembre; da quel blitz a Verona ha raccolto sette sconfitte (curiosamente, le prime quattro tutte per 1-2) e un pareggio a Torino sul campo dei granata.

All’Arechi il successo manca dal 25 novembre, 2-1 alla Lazio; ultima in classifica da fine ottobre, ha vinto solo due volte. Con Paulo Sousa i punti erano stati 3 in otto giornate; Inzaghi ne ha dunque fatti 10 in 16 turni, senza riuscire a cambiare la situazione anche se si devono a lui i due successi. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto 20 gol ma ne ha incassati la bellezza di 53; la Salernitana subisce di più tra le mura amiche anche se qui ha giocato due gare in più, in trasferta 7 reti in 12 partite. Insomma: la retrocessione sembra cosa avvenuta, anche perché oggi Davide Nicola artefice del miracolo del 2022 allena una rivale diretta… (agg. di Claudio Franceschini)

TRE ANTICIPI, C’È LA ROMA!

I risultati di Serie A di cui parliamo oggi, sabato 2 marzo, riguardano i tre anticipi per la 27^ giornata: finalmente sono stati archiviati i recuperi e dunque tutte le squadre sono in pari con il calendario, ieri si è giocata Lazio Milan per inaugurare questo turno e ora si torna in campo alle ore 15:00 con Udinese Salernitana, seguita alle ore 18:00 da Monza Roma e infine alle ore 20:45 si chiuderà con Torino Fiorentina, aspettando le partite di domenica e lunedì possiamo dire che nei risultati di Serie A di oggi vedremo una grande protagonista che è la Roma, che con Daniele De Rossi ha cambiato passo e ora attenta la zona Champions League.

La vittoria ottenuta lunedì scorso contro il Torino ha permesso alla squadra giallorossa di portarsi a 2 punti dall’Atalanta e 4 dal Bologna: attualmente basterebbe il quinto posto per entrare nella principale competizione Uefa ma questa Roma ha tutte le possibilità di andare a prendersi anche la quarta posizione, anche perché bisognerà valutare quale sarà la tenuta fino al termine di un Bologna che comunque si trova dov’è oggi con pieno merito. Nei risultati di Serie A si parlerà anche di lotta per la salvezza, e allora senza indugiare oltre andiamo a tracciare altri temi che sono legati agli anticipi della 27^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Continuando a parlare dei risultati di Serie A, scopriamo che nel primo pomeriggio si gioca una delicatissima sfida per la salvezza: l’Udinese è tutt’altro che al sicuro, soprattutto perché ha pareggiato oltre la metà delle partite e con appena tre vittorie ha soltanto tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, cosa che la espone a qualche guaio. L’occasione oggi non è da perdere: alla Dacia Arena arriva la Salernitana, ultima in classifica e francamente condannata alla retrocessione in Serie B, a meno che succeda qualche miracolo e improvvisamente gli amaranto inizino a fare punti.

L’altra partita è intrigante per le posizioni europee: a dire il vero il Torino, decimo in compagnia del Monza, ancora una volta non dovrebbe riuscire a garantirsi le coppe anche perché nel momento della verità ha sempre mancato il grande salto, la Fiorentina invece può credere nella grande rimonta anche verso la Champions League anche se per il momento sembra che il realistico orizzonte dei viola sia l’Europa League, comunque già un passo di crescita importante dopo le due edizioni di Conference League consecutive. Staremo ora a vedere cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie A per questi anticipi della 27^ giornata.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Udinese Salernitana

Ore 18:00 Monza Roma

Ore 20:45 Torino Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 66

Juventus 57

Milan 56

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 37

Torino, Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese, Frosinone 23

Sassuolo, Verona, Cagliari 20

Salernitana 13











