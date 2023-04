Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: l’Atalanta vince a Cremona! Live score

RISULTATI SERIE A: L’ATALANTA VINCE A CREMONA!

I risultati di Serie A per gli anticipi della 28^ giornata vedono chiudersi il primo match di giornata con la vittoria dell’Atalanta in casa della Cremonese. I grigiorossi hanno fato filo da torcere alla squadra di Gasperini, pareggiando su rigore con Ciofani la rete del vantaggio siglata da De Roon a fine primo tempo. Nella ripresa però l’Atalanta sfrutta gli spazi e va a segno con Boga e Lookman, sfruttando accelerazioni devastanti di Hojlund e dello stesso Boga. Cremonese che resta sul fondo della classifica, Atalanta momentaneamente quarta e dunque capace di rilanciarsi in zona Champions. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A: INIZIA CREMONESE ATALANTA!

Con Cremonese Atalanta stiamo per dare il via ai risultati di Serie A per gli anticipi della 28^ giornata. La Dea sta attraversando un pessimo girone di ritorno: nelle 8 giornate sin qui disputate ha ottenuto appena 10 punti, frutto delle vittorie contro Sampdoria, Lazio e Empoli e del pareggio a reti bianche contro l’Udinese, mentre le sconfitte sono già quattro e sono maturate contro Sassuolo, Lecce, Milan e Napoli.

Dopo otto giornate del girone di andata l’Atalanta aveva fatto 20 punti, battendo la Roma in trasferta e pareggiando contro il Milan; un deciso calo di prestazioni per una squadra che l’anno scorso è rimasta senza Europa per la prima volta da quando la allena Gian Piero Gasperini, ma che ora proprio all’Europa si aggrappa visto che Rasmus Hojlund è tornato a Zingonia con un bottino di 5 gol nelle due partite di qualificazioni agli Europei 2024, vale a dire che ha realizzato tutte le reti della sua Danimarca (clamorosamente sconfitta in Kazakhstan nella seconda gara). Vedremo se sarà il giovane a risollevare le sorti di una squadra che oggi non può sbagliare sul campo dell’ultima in classifica; noi siamo pronti a metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti sul campo, andiamo subito allo Zini dove Cremonese Atalanta è dietro l’angolo, e dunque per i risultati di Serie A si può davvero tornare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

CORSA ALLA CHAMPIONS

Studiando i risultati di Serie A e soprattutto la classifica, emerge chiaramente il fatto che la corsa ai posti in Champions League sia davvero incredibile e aperta a tutto. Il Napoli è certo dello scudetto e dunque per forza di cose anche della Top 4, avendo 24 punti di vantaggio sulla Roma; dalla Lazio in giù però ci sono cinque squadre che si contendono gli altri tre spot, con la Lazio (52 punti) che prima della sosta ha strappato il secondo posto all’Inter (50) che ha perso le ultime due partite e precede il Milan (48) ancora in difficoltà, mentre la Roma (47) cerca la giusta continuità e l’Atalanta (45) battendo l’Empoli si è rimessa in corsa.

Cinque squadre in 7 punti, con media decisamente bassa visto che la Lazio fa 1,92 punti a partita; attenzione poi alla possibile sesta candidata, perché la Juventus potrebbe vincere il ricorso sulle plusvalenze (in attesa di ulteriori sviluppi) e vedersi aggiunti i punti sottratti. Se li riavesse tutti volerebbe al secondo posto a quota 56 e +8 sul Milan che a quel punto sarebbe quinto; anche con parte del bottino nuovamente in classifica però la Juventus tornerebbe a essere tra le grandi favorite per andare a giocare la prossima Champions League, di conseguenza attenzione a quello che succederà oggi con i risultati di Serie A… (agg. di Claudio Franceschini)

RIPARTE IL CAMPIONATO!

Dopo la sosta per le nazionali i risultati di Serie A tornano a farci compagnia: sabato 1 aprile è il giorno dedicato ai tre consueti anticipi, che questa volta sono validi per la 28^ giornata. Gli orari sono quelli che ormai abbiamo imparato: alle ore 15:00 di comincia dallo Zini con Cremonese Atalanta, alle ore 18:00 ci sposteremo a San Siro per vivere Inter Fiorentina mentre alle ore 20:45 il match serale sarà all’Allianz Stadium con Juventus Verona. Tre partite, sei squadre con classifica diversa: questo sabato però rappresenta la prima parte della corsa per andare in Champions League, aspettando che siano impegnate le altre squadre coinvolte.

L’Inter, reduce da due sconfitte consecutive, non può più sbagliare: ha una bella occasione perché gioca in casa, ma la Fiorentina è in buon momento e ha già battuto il Milan, dunque non andrà affatto sottovalutata. La Juventus, che ha vinto proprio a San Siro contro i nerazzurri, si è rilanciata e nonostante la penalizzazione si trova a 4 punti dal sesto posto dell’Atalanta (il quarto però dista 9 lunghezze), ma sui bianconeri va detto che l’imminente sentenza sul ricorso per le plusvalenze potrebbe davvero cambiare tutto. Abbiamo poi la stessa Atalanta, che prima della sosta ha ritrovato il sorriso dopo un pessimo periodo: vedremo cosa succederà oggi…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A si torna quindi a giocare tra poco: è un sabato interessante anche per quanto riguarda la corsa alla salvezza, che vede coinvolte Verona e Cremonese. L’Hellas aveva rimontato alla grande ma poi si è fermata, adesso la distanza che la separa dalla permanenza in Serie A è di 5 punti che naturalmente non sono tanti, ma appunto da qualche settimana la squadra di Marco Zaffaroni non è più riuscita a muovere la sua classifica e ha perso terreno, come dimostrato anche dalla sanguinosa sconfitta sul campo della Sampdoria che rappresentava una grande occasione per risalire la corrente, e che invece è stata sprecata.

La Cremonese dal canto suo sembra francamente condannata: dopo aver battuto la Roma, centrando la prima vittoria in questo campionato, i grigiorossi sono tornati a faticare e hanno ben 11 punti di ritardo dallo Spezia, vale a dire praticamente tutti quelli raccolti fin qui. La Cremonese dovrebbe recuperarne uno a partita, sempre ammettendo che i liguri ne facciano zero: impresa francamente disperata, anche se nel calcio non si può davvero mai dire sembra proprio che Davide Ballardini, atteso a una storica semifinale di Coppa Italia che occupa parecchi dei pensieri della società, non riuscirà a mantenere la formazione lombarda in Serie A.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 28^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Cremonese Atalanta 1-3 – 44′ De Roon (A), 56′ Ciofani rig. (C), 73′ Boga (A), 93′ Lookman (A)

Ore 18:00 Inter Fiorentina

Ore 20:45 Juventus Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 71

Lazio 52

Inter 50

Atalanta, Milan 48

Roma 47

Juventus (-15) 41

Udinese 38

Fiorentina, Bologna, Torino 37

Sassuolo 36

Monza 34

Empoli 28

Lecce, Salernitana 27

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13











