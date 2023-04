RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: si gioca all’Arechi! Live score

RISULTATI SERIE A: INIZIA SALERNITANA SASSUOLO!

Inizia con Salernitana Sassuolo il sabato dedicato ai risultati di Serie A. Abbiamo detto di come la Lazio stia imprimendo un grande ritmo al suo campionato, ma anche il Sassuolo non scherza: i neroverdi erano andati in crisi tra ottobre e gennaio, perdendo sei partite (di cui quattro consecutive) con due pareggi, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione. Da quel momento però Alessio Dionisi e i suoi ragazzi hanno cambiato passo: sette vittorie e due pareggi in 11 partite, sconfitte solo contro Napoli e Verona con quella contro l’Hellas arrivata in maniera rocambolesca negli ultimissimi minuti.

In questo modo il Sassuolo ha toccato quota 40 punti, è ampiamente salvo e adesso può anche puntare a migliorare sensibilmente la sua classifica; chiaramente la mancanza di reali motivazioni potrebbe incidere sul finale di stagione, ma potenzialmente gli emiliani potrebbero arrivare in alto perché a parte le trasferte contro Lazio e Inter hanno gare decisamente alla portata, potrebbero anche arrivare 18 punti (compresi quelli di oggi). Da vedere, ma intanto quello che dobbiamo valutare è il modo in cui andrà a finire questa partita: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, finalmente per i risultati di Serie A della 31^ giornata si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA LAZIO

Parlando dei risultati di Serie A per questo sabato è quasi inevitabile porre l’attenzione sulla Lazio: la squadra biancoceleste ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva grazie al 3-0 allo Spezia, ed è sicuramente la formazione più in forma di questo campionato. Maurizio Sarri ha sempre lamentato la difficoltà nell’impostare un lavoro concreto con il doppio impegno: ebbene, da quando la Lazio è stata eliminata dalla Conference League per mano dell’Az Alkmaar (16 marzo) in Serie A ha ottenuto solo vittorie, segnando 8 gol e incassandone soltanto uno – dalla Juventus.

Oltre ai bianconeri, la squadra di Maurizio Sarri ha battuto anche la Roma prendendosi successi rotondi a Monza e appunto La Spezia; l’ultima sconfitta in campionato risale allo scorso 11 febbraio (ko interno contro l’Atalanta), da quel momento sette vittorie e un pareggio e soprattutto un solo gol subito, quello di cui abbiamo appena parlato. Nel girone di ritorno la Lazio ha centrato 24 punti in 11 partite: sta viaggiando a una media da scudetto se non fosse per la presenza del Napoli, il ritorno in Champions League si avvicina anche perché il calendario da qui al termine della stagione non è certamente impossibile, escluse le due trasferte a San Siro le altre partite sono tutte abbordabili. (agg. di Claudio Franceschini)

SI PARTE DALL’ARECHI!

I risultati di Serie A ci consegnano sabato 22 aprile le partite che si giocano per la 31^ giornata: come sempre il sabato è formato da tre gare, con calcio d’inizio alle ore 15:00 e tre diverse fasce orarie. Oggi possiamo dire sia coinvolta soprattutto la classifica nella zona bassa: si parte all’Arechi con Salernitana Sassuolo, alle ore 18:00 ci sposteremo allo stadio Olimpico per Lazio Torino mentre alle ore 20:45 avremo a Marassi Sampdoria Spezia. Il derby ligure è delicatissimo anche se la Sampdoria ha ormai un piede in Serie B, e ci potrebbe comunque andare per i guai finanziari che sta vivendo; poi attenzione a cosa succederà a Salerno.

Infatti la Salernitana è tutt’altro che tranquilla: certo ha 30 punti e un vantaggio di 7 lunghezze sul Verona, ma con 24 punti ancora disponibili l’Hellas potrebbe sempre operare una grandiosa rimonta come altre si sono viste nel corso della storia recente del nostro campionato. Sarà dunque molto interessante scoprire cosa succederà oggi con i risultati di Serie A legati agli anticipi della 31^ giornata, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle tematiche che usciranno da questo sabato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini al quadro dei risultati di Serie A: abbiamo parlato della Salernitana, ma quello che va notato in classifica è che lo Spezia non riesce più a fare punti e la sua situazione è in bilico. Leonardo Semplici, già autore di una grande salvezza con il Cagliari, non è riuscito a dare la scossa sperata e adesso lo Spezia è a un tiro di schioppo dal Verona, senza contare che anche la Cremonese vincendo le ultime due partite si è prepotentemente avvicinata, resta ancora a distanza di sicurezza ma adesso non è poi così lontana da uno Spezia che dunque deve stare molto attento a non perdere del tutto la bussola.

Questo sabato però ci presenterà in campo anche la Lazio, reduce da quattro vittorie consecutive: i biancocelesti sono secondi in classifica, di scudetto non si parla comunque perché la distanza dal Napoli è molto ampia (14 punti) ma adesso è davvero vicina la qualificazione in Champions League, che mitigherebbe certamente le precoci eliminazioni da Coppa Italia e Conference League (soprattutto in quest’ultima anche la vittoria del titolo sarebbe potuta essere alla portata). Decisamente più tranquille le squadre in campo oggi per i risultati di Serie A, ovvero Torino e Sassuolo: anche per questo granata e neroverdi potrebbero fare uno scherzetto alle avversarie…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 31^ GIORNATA

Ore 15:00 Salernitana Sassuolo 0-0

Ore 18:00 Lazio Torino

Ore 20:45 Sampdoria Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 49

Bologna 44

Fiorentina 42

Sassuolo 40

Torino, Udinese 39

Monza 38

Empoli 32

Salernitana 30

Lecce 28

Verona, Spezia 26

Cremonese 19

Sampdoria 16











