RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Un derby tutto nuovo! Diretta gol live score 31^ giornata (oggi 6 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: LA NUOVA SFIDA

Lo abbiamo già detto nel parlare dei risultati di Serie A: Roma Lazio sarà molto interessante perché, per la prima volta nel derby e dunque anche quest’anno, avremo una nuova sfida tra allenatori. Daniele De Rossi e Igor Tudor hanno preso il posto, rispettivamente, di José Mourinho e Maurizio Sarri; è il loro primo incrocio dalla panchina, non in assoluto ricordando i loro trascorsi in campo con Roma e Juventus. Tuttavia, Tudor e De Rossi si sono affrontati direttamente soltanto quattro volte: di queste due con il croato a vestire la maglia del Siena, le prime due invece erano Roma Juventus e tra queste c’è anche il famoso 4-0 giallorosso, in cui proprio Tudor si vide zittito da Francesco Totti con le quattro dita alzate.

Al ritorno era finita 2-2, mentre tra Roma e Siena c’era stato un doppio 0-2 a favore della squadra in trasferta; De Rossi ha giocato 31 derby contro la Lazio vincendone 14, pareggiandone 7 e perdendone 10; bilancio in equilibrio ma positivo. Anche Tudor non è nuovo alle stracittadine in Serie A, per lui ovviamente sono quelle della Juventus contro il Torino: il croato ne ha disputate tre con due vittorie e un pareggio, che è il famoso 3-3 del 2001 con gol proprio dell’attuale allenatore della Lazio, rimonta granata e il dischetto del rigore “scavato” da Riccardo Maspero, inoltre nel 2-0 del 2002-2003 Tudor era stato espulso. (agg. di Claudio Franceschini)

C’È IL DERBY!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 6 aprile, con altri tre anticipi: la 31^ giornata è stata aperta da Salernitana Sassuolo, sabato 6 aprile invece ecco le consuete fasce orarie e possiamo notare subito che a spiccare è Roma Lazio, affascinante e importante derby della capitale che prenderà il via alle ore 18:00. Prima i risultati di Serie A ci consegneranno Milan Lecce alle ore 15:00, mentre la chiusura di questo sabato dedicato agli anticipi sarà alle ore 20:45 con Empoli Torino. Si tratta di tre partite molto intriganti, che potranno dare una forma diversa alla classifica; va ricordato poi che bisogna ancora recuperare Atalanta Fiorentina.

Intanto, bella occasione per Milan e Roma: i rossoneri possono definitivamente blindare una qualificazione in Champions League che appare ormai certa, lo stesso possono fare i giallorossi che tra l’altro infliggerebbero un duro colpo ai cugini biancocelesti nella corsa all’Europa, vendicando così la sconfitta in Coppa Italia. Milan e Roma si affronteranno poi nei quarti di Europa League, intanto scaldano i motori; i risultati di Serie A ci diranno cosa succederà a San Siro e all’Olimpico come anche al Castellani, dove si gioca un match delicato per l’Empoli e che potrebbe far sognare la ribalta internazionale al Torino.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A per questa 31^ giornata sono dietro l’angolo: la curiosità legata al derby di Roma è che i primi due episodi stagionali erano andati in scena con allenatori diversi, oggi sulle panchine delle due squadre siedono Daniele De Rossi e Igor Tudor e per il tecnico della Roma può essere l’occasione per far tornare i giallorossi a vincere la stracittadina, perché finora nel 2023-2024 abbiamo avuto un pareggio senza reti e, appunto, la vittoria biancoceleste nei quarti di Coppa Italia, con la Roma che tra l’altro non ha mai segnato in queste due partite e di conseguenza potrebbe togliersi un altro sfizio.

Per quanto riguarda il Milan, la squadra di Stefano Pioli è davvero riuscita a cambiare passo dopo un periodo difficile nel quale aveva messo a rischio la Champions League: ripresa, superata e staccata la Juventus, adesso per i rossoneri si tratta di timbrare gli ultimi punti utili a prendersi la principale coppa europea per la quarta stagione consecutiva. Per lo scudetto è tardi, e allora l’obiettivo “parallelo” del Milan diventa quello di impedire all’Inter di festeggiare nel derby della Madonnina, aspetto questo che passa anche dal battere il Lecce oggi nei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 31^ GIORNATA

Ore 15:00 Milan Lecce

Ore 18:00 Roma Lazio

Ore 20:45 Empoli Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Verona, Cagliari 27

Frosinone, Empoli, Sassuolo 25

Salernitana 15











