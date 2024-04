RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La bollente lotta salvezza! Diretta gol live score (oggi 13 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: LOTTA SALVEZZA

Anticipando le partite per i risultati di Serie A ci soffermiamo brevemente sulla corsa alla salvezza, che si sta facendo entusiasmante. Oggi si gioca Lecce Empoli; domani sono invece in programma i match di Frosinone, Sassuolo, Udinese e Cagliari e sono tutti difficilissimi. Dunque, occasione potenziale da sfruttare per salentini e toscani ma solo una delle due, eventualmente, potrà fare un bel passo avanti: attualmente la situazione in classifica è totalmente ingarbugliata. Togliendo una Salernitana condannata a meno di un miracolo, ci sono sette squadre nello spazio di cinque punti: può davvero succedere di tutto.

Risultati Serie A, classifica/ Juventus di nuovo di "corto muso"! Diretta gol live score (oggi 7 aprile 2024)

Sembravano spacciate Cagliari e Empoli che invece oggi sarebbero salve; il Frosinone, autore di un ottimo avvio di campionato, e il Sassuolo che a settembre ha battuto in successione Juventus e Inter sono invece in zona retrocessione. Appena più sopra un Verona che ultimamente ha fatto qualche risultato importante, l’Udinese che continua a pareggiare tantissimo ma un pareggio importante lo ha mancato lunedì scorso all’ultimo secondo, e poi appunto il Lecce attualmente a +3 sul terzultimo posto: certamente allora la sfida del Via del Mare sarà fondamentale per togliersi ancor più dai guai, ma naturalmente occhio alle possibili sorprese in arrivo domani nei risultati di Serie A… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Empoli all'ultimo respiro! Diretta gol live score (oggi 6 aprile 2024)

OGGI IL DERBY DELLA MOLE!

Si gioca per i risultati di Serie A: sabato 13 aprile è il giorno che viene dedicato ai tre anticipi della 32^ giornata, e allora possiamo subito presentare il calendario che prevede Lecce Empoli alle ore 15:00, Torino Juventus alle ore 18:00 e Bologna Monza alle ore 20:45, con le consuete fasce orarie. Il derby della Mole sarà chiaramente il grande appuntamento del giorno: finalmente la Juventus è tornata a vincere piegando con fatica la Fiorentina, ha guadagnato punti per la qualificazione in Champions League ma difficoltà e percorso non si sono esauriti, servono ora gli ultimi sforzi per timbrare l’ultimo obiettivo rimasto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Roma soffre a Lecce! Diretta gol live score (oggi lunedì 1 aprile 2024)

Per il terzo posto in classifica sarà sfida a distanza con il Bologna, che non può mollare adesso: il pareggio maturato a Frosinone ha lasciato l’amaro in bocca ma se non altro i felsinei non hanno pagato dazio vista la sconfitta dell’Atalanta, che però deve recuperare una partita, e questo considerando che il quinto posto – come al momento sarebbe – sia utile per qualificarsi in Champions League. Lecce Empoli sarà invece una sfida delicatissima per la salvezza; vedremo allora cosa succederà in campo nei risultati di Serie A, di cui ora possiamo approfondire qualcuno dei temi principali.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà in campo nei risultati di Serie A. Il derby della Mole è delicato: per la Juventus, che ha vinto appena due volte nelle ultime nove partite e con il successo contro la Fiorentina spera di essersi rilanciata, aspettando il ritorno della semifinale di Coppa Italia – può comunque arrivare un trofeo in stagione – così da blindare la qualificazione in Champions League che è chiaramente essenziale per programmare un futuro che dovrà essere di riscatto, anche perché quest’anno la Juventus avrebbe potuto lottare per lo scudetto ma è improvvisamente crollata.

A tale proposito, il Torino ancora una volta ha mancato il grande salto di qualità: i granata non sono lontani dalla possibilità di andare in Europa League ma nel momento di cambiare davvero passo hanno esitato, dopo un pareggio contro la Salernitana ultima per distacco è arrivata nell’ultimo turno la bruciante sconfitta di Empoli. Adesso si fa davvero dura, e per i granata di Ivan Juric rischia di essere l’ennesima stagione con tanti complimenti ma senza stringere qualcosa tra le mani. Su queste premesse ci aspettiamo grande spettacolo allo stadio Olimpico, tra poco allora saremo nuovamente in campo per vivere le emozioni dei risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 32^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Empoli

Ore 18:00 Torino Juventus

Ore 20:45 Bologna Monza

CLASSIFICA SERIE A

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Lazio 49

Napoli 48

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Udinese, Empoli 28

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA