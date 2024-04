RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio non può più sbagliare! Diretta gol live score (oggi 19 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: LA LAZIO DEVE VINCERE!

Abbiamo parlato della Juventus, ma adesso spendiamo qualche parola in più anche per la Lazio, a sua volta attesa in campo stasera per i risultati Serie A in vista dell’impegno in Coppa Italia di martedì prossimo proprio contro i bianconeri. Sappiamo che questa è stata una stagione complicata per i bianconeri, anche se il bel cammino in Coppa Italia e tutto sommato pure in Champions League – girone superato e vittoria all’andata contro il Bayern Monaco – è una voce che non va trascurata. Il campionato ne ha spesso risentito, così adesso la Lazio è solamente settima con 49 punti e quindi non sarà facile inseguire un posto per essere protagonista in Champions League anche nella prossima stagione.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: frena anche l'Atalanta (15 aprile 2024)

D’altro canto è pure vero che nelle ultime quattro giornate sono arrivate tre vittorie, per cui potremmo parlare di un trend in crescita per i biancocelesti, adesso affidati alla guida tecnica di Igor Tudor. Forse allora è inutile fare troppi calcoli, la Lazio deve dare il meglio di sé stessa in questo ultimo scorcio del campionato e poi i conti si faranno al termine, sperando di chiudere con un traguardo che dia una soddisfazione tangibile ai biancocelesti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Ranieri beffa l'Inter! Diretta gol live score (oggi 14 aprile 2024)

GLI ANTICIPI DI LAZIO E JUVENTUS

Oggi 19 aprile 2024 sarà un venerdì già in compagnia dei risultati Serie A, dal momento che la trentatreesima giornata del massimo campionato ci proporrà ben due anticipi per aprire un turno dal format un po’ particolare. Infatti, avremo appunto due partite già al venerdì e però anche un doppio posticipo lunedì, compreso naturalmente il derby Milan Inter, per cui il sabato si ridurrà a due soli incontri e la domenica avrà quattro partite, per uno “spezzatino” ancora più spalmato del solito, ma che dovrebbe comunque essere gustoso.

Infatti la classifica di Serie A garantisce emozioni per tutti gli obiettivi: in tanti staranno già aspettando un lunedì sera che potrebbe entrare nella storia, ma adesso naturalmente andiamo in ordine cronologico e cominciamo dai due anticipi del venerdì, che vedranno in campo Lazio e Juventus, le quali martedì prossimo daranno vita al ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ecco allora che i risultati Serie A si apriranno per la 33^ giornata già oggi alle ore 18.30 con Genoa Lazio, mentre alle ore 20.45 Cagliari Juventus sarà il secondo appuntamento del venerdì.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Pareggio tra Bologna e Monza Diretta gol live score (oggi 13 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE DELLA JUVENTUS

Mettiamo in copertina la situazione della Juventus nella nostra panoramica sui risultati Serie A in vista dei primi due anticipi di questa giornata. La crisi è ormai conclamata: i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno raccolto 11 punti in altrettante giornate dal 27 gennaio in poi, vuol dire che negli ultimi tre mesi il ritmo della Juventus è di un punto a partita, cioè paragonabile al Lecce, che ha 32 punti dopo altrettante giornate. La frenata è clamorosa, tanto più perché non si vedono miglioramenti in termini di gioco.

La Juventus ha segnato un solo gol nelle ultime quattro giornate di campionato, per di più ad opera di un difensore, cioè Federico Gatti, che ha firmato il successo contro la Fiorentina. Le note liete arrivano esclusivamente dalla retroguardia, che a sua volta ha subito un solo gol in queste quattro partite, quindi almeno la difesa della Juventus ha ritrovato solidità dopo il periodo di sbandamento che aveva visto in calo anche il reparto migliore per i bianconeri, ma evidentemente questo non può bastare, a maggior ragione se si pensa che questo dovrebbe essere il periodo in cui non avere le Coppe dovrebbe portare i vantaggi più evidenti…

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 33^ GIORNATA

ore 18.30 Genoa Lazio

ore 20.45 Cagliari Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma* 55

Atalanta* 51

Lazio, Napoli 49

Torino 45

Fiorentina* 44

Monza 43

Genoa 39

Lecce 32

Cagliari 31

Verona, Udinese*, Empoli 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in meno











© RIPRODUZIONE RISERVATA