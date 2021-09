RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Salernitana già in crisi? Live score

RISULTATI SERIE A: SALERNITANA

Protagonista in questo sabato riservato ai risultati della Serie A è senza dubbio la Salernitana di Castori, che pure appare pronta a compiere oggi l’impresa contro l’Atalanta. Davanti al proprio pubblico, i campani sperano davvero di poter recuperare se non i tre, almeno un punticino ai danni della squadra bergamasca, fermata solo pochi giorni fa sia dalla Fiorentina che dal Villarreal in Champions league: l’obbiettivo non pare affatto facile ma certo sognar è possibile.

Risultati Serie A, classifica/ 3^ giornata: la Roma si prende la vetta all'ultimo!

Specie da quando un giocatore come Ribery si è unito alla rosa granata: in casa campana dunque c’è voglia di fare ben e perchè no, anche di realizzare un sogno. Vedremo però di che parere sarà l’Atalanta di Gasperini. (agg Michela Colombo)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON GENOA FIORENTINA

Spazio ai risultati della Serie A, oggi 18 settembre 2021: dopo il gustoso anticipo occorso ieri tra Sassuolo e Torino, ecco che i club del primo campionato nazionale sono di nuovo in campo e davvero non vediamo l’ora di dare spazio alle sfide della 4^ giornata. E’ un momento delicato per la massima serie del calcio italiano: dopo essere stati protagonisti in Europa, i club della Serie A saranno in campo questo fine settimana per un turno regolare del campionato è già saranno di scena il prossimo 21 e 22 settembre per un turno extra, il primo infrasettimanale della stagione 2021-22. Per poi chiaramente tornare un campo anche il prossimo weekend. Ci attendono dunque giorni frenetici per la Serie A: meglio non perderci neppure un istante, a partire dalle sfide di questo sabato 18 settembre, anticipi della 4^ giornata.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: colpo Fiorentina a Bergamo, Atalanta ko

I MATCH IN PROGRAMMA OGGI

Siamo certo impazienti di dare il via a questo sabato riservato ai risultati della Serie A, ma prima è il caso di evidenziare bene gli incontri che ci faranno compagnia in questo 18 settembre 2021. Calendario alla mano vediamo che primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00 quando al Marassi avrà inizio la sfida tra Genoa e Fiorentina con la Viola pronta a fare il tris dopo i primi successi con Torino e Atalanta. Solo alle ore 18.00 saremo invece a San Siro per la sfida tra Inter e Bologna, con i nerazzurri freschi di impegno con il Real Madrid in Champions league. A chiusura del programma odierno, alle ore 20.45 all’Arechi l’incontro tra Salernitana e Atalanta, con i campani che sperano nell’impresa contro la temibilissima Dea.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 2^ giornata: Milan e Roma, poker e punteggio pieno!

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Genoa-Fiorentina

Ore 18.00 Inter-Bologna

Ore 20.45 Salernitana-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Roma, Milan, Napoli 9

Inter, Udinese, Bologna 7

Lazio, Torino, Fiorentina 6

Sassuolo, Atalanta 4

Empoli, Venezia, Genoa 3

Sampdoria 2

Juventus, Cagliari, Spezia 1

Verona, Salernitana 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA