Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (5^ giornata)

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DELLA 5^ GIORNATA

I risultati di Serie A, senza soluzione di continuità, ci conducono martedì 21 settembre alla quinta giornata: si giocano i tre anticipi del primo turno infrasettimanale della stagione, saremo dunque al Dall’Ara per Bologna Genoa (ore 18:30) e poi al Gewiss Stadium e all’Artemio Franchi, in entrambi i casi alle ore 20:45, per vivere Atalanta Sassuolo e Fiorentina Inter. Cosa dire su queste partite? Il contesto è sicuramente interessante dal punto di vista “temporale”: poco fa il campionato si è fermato per gli impegni delle nazionali, ma poi abbiamo iniziato il tour de force autunnale che comprende anche le partite delle coppe europee – naturalmente per alcune squadre, non per tutte – e adesso si torna in campo dopo tre giorni.

La classifica ci dice che l’Inter sta onorando la difesa dello scudetto, ha il miglior attacco della Serie A e per il momento non sta avendo troppe pause di rendimento; tra le squadre in campo martedì però la Fiorentina è quella che sta maggiormente stupendo, sembra aver trovato il giusto ritmo e dunque rappresenterà un ostacolo non da poco per la Beneamata. Noi possiamo intanto cominciare a valutare alcuni dei temi principali che riguarderanno i risultati di Serie A, naturalmente concentrandoci sugli anticipi; il campo ci dirà poi come andranno eventualmente le partite e come cambierà la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando dunque i risultati di Serie A della 5^ giornata, possiamo anche parlare di un’Atalanta che fino a questo momento non ha carburato: la squadra di Gian Piero Gasperini, lo sappiamo, può essere una grande minaccia sul lungo periodo ma per adesso ha vinto due partite su quattro e soprattutto viaggia a una media di un gol a partita, molto al di sotto delle cifre cui ci ha abituati nella passata stagione. A Bergamo questa sera si presenta il Sassuolo, il cui avvio di campionato è stato ondivago: Alessio Dionisi è allenatore intraprendente e con idee interessanti, per il momento però il suo stile di gioco non ha ancora pagato dividendi anche per qualche episodio sfortunato (la sconfitta contro la Roma).

Sta facendo molto bene il Bologna, che prima della ripassata di San Siro (episodio che naturalmente può capitare) aveva incassato solo due gol e aveva ottenuto 7 punti in tre partite, bottino davvero pesante in termini di corsa verso la salvezza; il Genoa invece ha vinto solo la partita in rimonta contro il Cagliari, per il resto però ha già palesato parecchie difficoltà difensive e la sensazione è che quanto mostrato finora possa non bastare per ottenere la permanenza nel massimo campionato. Tra poco per i risultati di Serie A si torna a giocare, staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 5^ GIORNATA

ore 18:30 Bologna Genoa

ore 20:45 Atalanta Sassuolo

ore 20:45 Fiorentina Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 12

Inter, Milan 10

Roma, Fiorentina 9

Udinese, Lazio, Atalanta, Bologna 7

Torino 6

Sampdoria 5

Sassuolo, Spezia 4

Verona, Genoa, Empoli, Venezia 4

Juventus, Cagliari 2

Salernitana 0



