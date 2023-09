RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Crisi Salernitana? Diretta gol live score (5^ giornata, 22 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: IN DIFFICOLTÀ

I risultati di Serie A per questi anticipi della quinta giornata ci consegnano Lecce e Frosinone come sorprese, ma anche una Salernitana in difficoltà: gli amaranto occupano il penultimo posto in classifica in compagnia del Cagliari, e alle spalle hanno solo l’Empoli. E dire che l’inizio era stato scintillante: la doppietta di Antonio Candreva ha portato la Salernitana ad un passo dal fare il colpo sul campo della Roma, poi salvata da Andrea Belotti. Peccato che poi la squadra non abbia più vinto: pareggio interno contro l’Udinese, sconfitte a Lecce e in casa contro il Torino. Tre squadre certamente non irresistibili: Paulo Sousa ha sprecato una bella occasione data dal calendario, e ora dovrà provare a risalire la corrente.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: reti inviolate al Bentegodi! (oggi 18 settembre 2023)

Di fatto la Salernitana ha la stessa rosa della passata stagione: da una parte il fatto che non sia rinforzata può creare difficoltà, dall’altra però il gruppo si conosce ed è quello che dal gennaio scorso ha cambiato passo, riuscendo a ottenere la salvezza consecutiva. Un gol segnato e sei subiti nelle ultime tre giornate: i campani devono iniziare a fornire delle risposte e la partita interna contro il Frosinone sembra l’ideale per farlo, anche se i ciociari come abbiamo già visto stanno andando oltre i loro limiti e in questo momento rappresentano una rivale non certo abbordabile. Staremo a vedere allora se questa Salernitana riuscirà a cogliere la sua prima vittoria nei risultati di Serie A… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultato Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: sette reti della Roma! (17 settembre 2023)

SI PARTE CON GLI ANTICIPI!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie A, e vivremo questa volta due anticipi: siamo arrivati alla quinta giornata che è quella che segue l’esordio di alcune squadre nelle coppe europee, come detto si comincia venerdì 22 settembre con Salernitana Frosinone, che inaugura il calendario del turno alle ore 18:30, e poi si prosegue con Lecce Genoa che sarà invece alle ore 20:45. Cosa dire di queste due partite? I risultati di Serie A ci consegnano, almeno sulla carta, sfide che sono molto importanti per la salvezza.

Nella realtà attuale invece Lecce e Frosinone starebbero incredibilmente lottando per un posto in Europa, anche se chiaramente siamo solo all’inizio. La classifica tuttavia non mente, e bisogna prenderla in considerazione: dunque i salentini occupano al momento il quarto posto con 8 punti e possono davvero sognare, i ciociari hanno un punto in meno e hanno raccolto lo stesso bottino del Napoli, che l’anno scorso ha dominato il campionato. La situazione è destinata a cambiare, ma per ora questo è il quadro; ora facciamo qualche altra analisi sui risultati di Serie A per questi anticipi.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Inter forza cinque! Live score (4^ giornata 16 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo l’ora di assistere ad un’altra giornata con i risultati di Serie A. Il Lecce in estate ha cambiato guida tecnica, salutando Marco Baroni – oggi al Verona – e affidandosi a Roberto D’Aversa: lui pure a caccia di risposte dopo un paio di esperienze poco brillanti, ha portato la squadra salentina in zona Champions League e, per quanto quattro giornate siano davvero poco indicative, è chiaro che il Lecce stia facendo benissimo, si è già permesso di battere la Lazio e pareggiare sul campo della Fiorentina, in entrambi i casi con due rimonte che ci hanno anche detto molto bene del carattere che questa squadra mette in campo.

All’Arechi è invece di scena il Frosinone: Eusebio Di Francesco arrivava da tre esoneri consecutivi con un bilancio pessimo, si era perso per strada dopo le esperienze più che positive con Sassuolo e Roma e c’era tanta incertezza per questo binomio. Pronti via, il neopromosso Frosinone ha messo insieme 7 punti con l’highlight della vittoria sull’Atalanta: chiaramente adesso la prova sul campo della Salernitana è importante per confermare le ambizioni di salvezza, la strada sarà molto lunga ma certamente Di Francesco l’ha intrapresa alla grande, vedremo quindi come proseguirà…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 5^ GIORNATA

Ore 18:30 Salernitana Frosinone

Ore 20:45 Lecce Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Inter 12

Juventus 10

Milan 9

Lecce 8

Napoli, Frosinone, Torino, Fiorentina, Verona 7

Atalanta 6

Bologna 5

Roma, Genoa, Monza 4

Lazio, Udinese, Sassuolo 3

Cagliari, Salernitana 2

Empoli 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA