Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (5^ giornata)

Oggi, martedì 24 settembre 2019, tornano protagonisti i risultati Serie A perché in questi giorni il massimo campionato italiano di calcio ci propone il primo turno infrasettimanale della stagione 2019-2020. Il grosso delle partite sarà in programma domani e non mancherà nemmeno un posticipo a giovedì, oggi però si cominceranno a vivere le prime emozioni. Andiamo allora a ricordare quali saranno i due incontri che ci daranno i primi risultati Serie A per quanto riguarda la quinta giornata del campionato 2019-2020: alle ore 19.00 il via con Verona Udinese, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Brescia Juventus. Non sono passate nemmeno 48 ore dalla fine dell’ultimo turno che ha definito la classifica Serie A al termine della quarta giornata, ma è già giunto il momento di pensare a cosa ci attende nel turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE A: I CAMPIONI D’ITALIA

Naturalmente, parlando dei risultati Serie A per le due partite attese questa sera, è inevitabile concentrare la nostra attenzione soprattutto sull’impegno della Juventus campione d’Italia sul campo del Brescia. Finora la squadra di Maurizio Sarri è piaciuta in termini di gioco contro le big come Napoli e Atletico Madrid, ha invece faticato ben di più contro le squadre medio-piccole come Parma, Fiorentina e Verona. I risultati sono comunque arrivati (due vittorie e un pareggio), ma faticando un po’ troppo. Siccome sono proprio questo genere di partite la chiave fondamentale per conquistare lo scudetto, ecco che la trasferta al Rigamonti darà indicazioni molto importanti sulla Juventus. Quanto al Brescia, con sei punti già in classifica, le Rondinelle possono scendere in campo senza eccessive pressioni, sognando il colpaccio per fare felici i propri tifosi.

RISULTATI SERIE A, 4^ GIORNATA

Ore 19.00

Verona Udinese

Ore 21.00

Brescia Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 12

Juventus 10

Napoli 9

Roma 8

Lazio, Atalanta, Bologna 7

Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia, Milan 6

Verona, Genoa 4

Parma, Udinese, Spal, Lecce, Sampdoria 3

Fiorentina 2



