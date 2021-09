Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (6^ giornata)

RISULTATI SERIE A: LE SFIDE DELLA 6^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A, anche oggi, sabato 25 settembre 2021, per i primi anticipi della sesta giornata del campionato nazionale. Dopo dunque l’impegnativo ma sorprendente turno infrasettimanale andato in scena pochi giorni fa, i big del calcio italiano tornano di nuovo in campo per la serata giornata e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, pur tenuto conto che già il prossimo fine settimana la Serie A si fermerà per dare spazio a un nuovo turno riservato alle nazionali.

Siamo dunque in vista di un nuovo stop, ma mancano ancora diversi giorni e già la prossima settimana saranno anche le competizioni UEFA ad allietarci: dunque non preoccupiamoci e vediamo quali saranno i club che ci faranno compagnia, in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A per gli anticipi del turno. Calendario alla mano vediamo che oggi primo impegno sarà già alle ore 15.00 al Picco con lo scontro tra Spezia e Milan, mentre solo alle ore 18.00 saremo a San Siro per il derby tra Inter e Atalanta. Il quadro si chiuderà solo alle ore 20.45, con la bella partita tra Genoa e Verona, prevista al Marassi.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questo sabato riservato ai risultati della Serie A, pure ci pare necessario, in vista della sesta giornata, fare il punto anche della classifica del primo campionato, almeno per i club oggi implicati. Ecco che allora abbiamo solo parte di elogio per le milanesi, visto che Inter e Milan rimangono ai vertici della graduatoria con 13 punti a testa a pure ancora nessun passo falso commesso nei primi turni di campionato (se si eccettuano i pareggi con Sampdoria e Juventus, rispettivamente).

Attenzione però anche all’Atalanta, che superando nei giorni scorsi anche il Sassuolo rimane ampiamente in zona Coppe per il momento: non così gli altri club oggi protagonisti, che invece rimangono ben lontani. Con un solo successo e un pari, lo Spezia è appena sopra la zona retrocessione della classifica con 4 punti, gli stessi di Genoa e Verona che pure hanno rimediato i medesimi risultati dei bianconeri. Per tutti e tre serve un gran rilancio, già da questa sesta giornata di campionato, ma non sarà facile.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Spezia-Milan

Ore 18.00 Inter-Atalanta

Ore 20.45 Genoa-Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 15

Inter, Milan 13

Roma 12

Atalanta 10

Fiorentina 9

Lazio, Bologna 8

Torino, Udinese 7

Empoli 6

Juventus, Sampdoria 5

Sassuolo, Verona, Genoa, Spezia 4

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1



