Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (6^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI TRE ANTICIPI!

Tre anticipi ci faranno compagnia sabato 10 settembre con i risultati di Serie A: siamo arrivati alla 6^ giornata e si parte alle ore 15:00 con Napoli Spezia, poi alle ore 18:00 ci trasferiremo a San Siro per Inter Torino e infine alle ore 20:45 saremo a Marassi per Sampdoria Milan. Sono in campo tre delle squadre che hanno disputato le coppe europee in settimana: peraltro è uscita l’intera gamma dei risultati disponibili perché il Napoli ha demolito il Liverpool, il Milan ha pareggiato (dovendo rimontare) sul campo del Salisburgo mentre l’Inter ha perso in casa contro un Bayern Monaco francamente superiore.

Adesso vedremo: la vittoria che il Napoli ha centrato sui Reds è stata clamorosa, un 4-1 che sarebbe potuto essere più ampio (i partenopei hanno anche sbagliato un rigore) e che ci ha detto della bontà del progetto di Luciano Spalletti prima ancora che di un Liverpool che gira poco in questo avvio di stagione. L’Inter arriva da due brutte sconfitte, soprattutto quella nel derby, e ha bisogno di riscatto mentre il Milan tutto sommato sta facendo il suo dovere e mostra carattere e solidità. Aspettiamo allora che per i risultati di Serie A si cominci a giocare, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione su quello che potrebbe succedere sui tre campi coinvolti.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A che stanno per arrivare ad animare il sabato del campionato ci presentano intanto un contesto che possiamo definire sorprendente. Naturalmente può succedere che all’inizio della stagione la classifica non rispecchi i reali valori delle varie squadre, ma intanto è inevitabile porre l’accento sul fatto che l’Atalanta sia da sola al comando (non era mai successo dopo 5 giornate) e che Udinese e Torino stiano esplorando la zona Champions League trovandosi attualmente davanti a Juventus e Inter.

Incredibile davvero, ma certo avendo giocato 450 minuti il calendario influisce molto, per esempio l’Inter ha già avuto la trasferta sul campo della Lazio e il derby (e ha perso in entrambi i casi) mentre il calendario del Napoli è stato certamente più abbordabile. Questo vale anche per le posizioni di rincalzo: lo Spezia in trasferta ha sempre perso ma ha giocato contro Inter e Juventus e oggi gli toccano appunto i partenopei. Vedremo allora: certamente sarà molto interessante questo sabato dedicato ai risultati di Serie A, e dunque non ci resta che metterci comodi e aspettare che le tre partite si giochino, in vista anche degli impegni del giorno seguente.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Spezia

Ore 18:00 Inter Torino

Ore 20:45 Sampdoria Milan

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 13

Napoli, Milan 11

Udinese, Roma, Torino 10

Juventus, Inter 9

Lazio 8

Salernitana, Fiorentina, Sassuolo 6

Verona, Spezia 5

Empoli 4

Bologna 3

Lecce, Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0











