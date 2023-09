RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Le quattro di Champions! Diretta gol live score 7^ giornata 30 settembre 2023

RISULTATI SERIE A: LE QUATTRO DI CHAMPIONS

I risultati di Serie A per le partite di oggi ci consegnano anche le quattro squadre che tra pochi giorni torneranno a giocare in Champions League: a San Siro c’è Milan Lazio, poi Napoli impegnato a Lecce e, in serata, l’Inter fa visita alla Salernitana. Va ricordato che nel primo turno della coppa hanno vinto solo i partenopei, che sono passati a Braga; tre pareggi per le altre, con il Milan bloccato dal Newcastle nonostante il dominio, l’Inter che nel finale ha rimontato la Real Sociedad e la Lazio salvata al 95’, in casa contro l’Atletico Madrid, addirittura dal gol del suo portiere Ivan Provedel.

In campionato invece abbiamo già visto che le due milanesi sono quelle che fanno meglio: Inter e Milan condividono il primo posto in classifica con 15 punti, abbiamo già avuto il derby con il roboante successo (5-1) dei nerazzurri che però poi sono caduti in casa contro il Sassuolo, permettendo ai cugini rossoneri di operare l’aggancio. Il Napoli vincendo contro l’Udinese è salito a 11 punti che sono 3 meno rispetto allo scorso anno, più staccata la Lazio con 7 punti ma anche una vittoria contro il Torino che potrebbe averla rilanciata, ora però i biancocelesti sono attesi alla trasferta nella San Siro rossonera… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I TRE ANTICIPI!

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: inizia la settima giornata del massimo campionato, sabato 30 settembre saranno trascorse nemmeno 48 ore dal termine del turno infrasettimanale e si torna subito in campo con i tre anticipi. In campo abbiamo le quattro squadre che a breve saranno impegnate in Champions League: il sabato si apre alle ore 15:00 con Lecce Napoli, poi alle ore 18:00 avremo il big match Milan Lazio e infine alle ore 20:45 ecco il via di Salernitana Inter. Prosegue allora il duello a distanza tra le due milanesi per il primo posto in classifica: mercoledì il Milan ha operato l’aggancio, approfittando dell’inattesa sconfitta casalinga dell’Inter contro il Sassuolo.

Da sotto invece cercano di risalire la corrente Napoli e Lazio: i partenopei non sono poi messi così male e sono infatti tornati a -4 dalla vetta grazie al poker timbrato contro l’Udinese, mentre i biancocelesti hanno finalmente vinto la loro seconda partita battendo il sempre ostico Torino, ma sono ancora nella metà bassa della graduatoria. Adesso noi forniremo qualche altra considerazione circa i risultati di Serie A per queste partite di sabato 30 settembre, poi sarà già tempo di lasciare la parola ai campi sui quali si tornerà a giocare per un nuovo, entusiasmante turno del massimo campionato di calcio.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco dunque avremo il quadro dei risultati di Serie A per gli anticipi della settima giornata. La prima sconfitta dell’Inter è stata inaspettata: si pensava che la banda nerazzurra potesse liberarsi agilmente anche del Sassuolo, invece dopo essere passata in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi si è fatta rimontare e battere da un’avversaria che, galvanizzata dalla vittoria contro la Juventus, ha preso fiducia e ha iniziato a carburare, posizionandosi poco sotto le posizioni che portano in Champions ed Europa League e mostrando a tutti quale può essere il suo livello.

Il Milan e il Napoli hanno invece risposto presente: i rossoneri hanno vinto in rimonta a Cagliari, mettendo ancora più in difficoltà un Claudio Ranieri che attende ancora la prima vittoria in campionato e intanto si ritrova ultimo in classifica, scavalcato anche dall’Empoli. Che invece ha battuto la Salernitana: per Paulo Sousa non solo è stato rimandato l’appuntamento con il primo successo nei risultati di Serie A, ma addirittura c’è il rischio concreto di esonero perché adesso il passo della squadra amaranto inizia a farsi preoccupante. Manca sempre meno all’inizio delle partite per la settima giornata, si tratterà di scoprire cosa succederà e come cambierà la classifica.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Napoli

Ore 18:00 Milan Lazio

Ore 20:45 Salernitana Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter. Milan 15

Juventus 13

Atalanta 12

Napoli, Lecce 11

Fiorentina 10

Sassuolo 9

Frosinone, Torino 8

Lazio, Verona 7

Bologna 6

Roma, Monza 5

Genoa 4

Salernitana, Udinese, Empoli 3

Cagliari 2











