Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: tocca al Milan, via! (6^ giornata, 27 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA!

Le prime partite per i risultati di Serie A del mercoledì stanno finalmente per cominciare. In campo oggi abbiamo quattro squadre che vanno ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato: dell’Empoli abbiamo parlato e così anche della Salernitana, avremo una sfida diretta tra due formazioni che stanno faticando parecchio e che sanno bene come i punti in palio al Castellani siano davvero fondamentali per non rimanere troppo indietro, e per provare anche a dare una risposta psicologica che potrebbe poi servire per i prossimi impegni.

Le altre due squadre senza vittoria sono Udinese e Cagliari: tre pareggi per i friulani che sono molto meno brillanti rispetto all’anno scorso (almeno in questo avvio), due per gli isolani che pagano lo scotto del salto di categoria. Per l’Udinese oggi una trasferta complicatissima, sul campo di un Napoli ferito e in difficoltà con tanta voglia di tornare a vincere; per il Cagliari impegno interno, ma contro un Milan che ha vinto quattro partite su cinque ed è secondo in classifica, e ha ben altra pasta. Quello che succederà tra poco, come sempre, ce lo diranno i campi che sono coinvolti in questa appassionante sesta giornata di campionato; noi allora ci mettiamo comodi senza indugiare oltre e lasciamo la parola ai protagonisti del mercoledì, perché per i risultati di Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A: QUOTA ZERO

Lo abbiamo già visto presentando i risultati di Serie A: c’è una squadra solitaria in fondo alla classifica ed è l’Empoli, che dopo cinque giornate si trova ancora a zero punti. I toscani hanno perso, nell’ordine, contro Verona, Monza, Juventus, Roma e Inter: certamente si può dire che abbiano già dovuto affrontare tre big che sono in corsa per lo scudetto o comunque la Champions League, ma nelle prime due gare hanno giocato contro avversarie dirette per la salvezza e hanno comunque perso. Ad aggravare il quadro, il fatto che a fronte di 13 gol incassati (ma pesa sul bilancio lo 0-7 dell’Olimpico) ce ne sono zero segnati: l’Empoli non è ancora riuscito a mettere la palla nella porta rivale, fanno 450 minuti di digiuno realizzativo.

Ricordiamo che il record negativo di gol in Serie A è del Bari, 11 reti nel 1969-1970; quello era però un campionato a 16 squadre, se parliamo di tornei a 20 società troviamo Treviso (2005-2006), Cesena (2011-2012) e Sampdoria nella passata stagione, con 24 gol all’attivo. L’Empoli, per superare questa soglia, dovrebbe fare 25 gol in 33 partite: naturalmente è del tutto possibile che accada, ma per quelle che sono state le premesse nelle prime cinque giornate resta comunque un incarico arduo, e non è detto poi che questo porti necessariamente alla salvezza. Oggi contro la Salernitana Aurelio Andreazzoli non può che pensare alla vittoria, poi si vedrà… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALLE MILANESI!

Si torna a giocare per i risultati di Serie A, perché mercoledì 27 settembre prosegue il programma della sesta giornata: il primo turno infrasettimanale della stagione ci consegna oggi sei partite, tre di queste sono alle ore 18:30 e si tratta di Cagliari Milan, Empoli Salernitana e Verona Atalanta mentre alle ore 20:45 vivremo le altre tre, vale a dire Inter Sassuolo, Lazio Torino e Napoli Udinese. Possiamo dunque dire che in campo questa sera ci sono tre big: le due milanesi occupano le prime due posizioni della classifica di Serie A con l’Inter che può tentare una fuga già semi-definitiva, mentre il Napoli non vince da tre partite e si trova già a 7 punti dalla vetta.

Avremo però altri temi interessanti a corredo dei risultati di Serie A per questa sesta giornata: per esempio una delicatissima sfida per la salvezza al Castellani, con l’Empoli che dopo cinque turni non ha ancora fatto punti e non è mai riuscito a segnare, e una Salernitana che sta faticando a trovare il ritmo giusto e deve ancora vincere la sua prima partita. Dunque adesso aspettiamo che le prime partite di questo mercoledì prendano il via; dobbiamo però addentrarci ancora più a fondo nei temi dei risultati di Serie A per la sesta giornata, e allora proviamo a scoprire come potrebbero andare le cose in campo…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo già detto che la situazione per i risultati di Serie A vede le due milanesi al comando delle operazioni: fino a questo momento l’Inter ha sempre vinto e l’unico gol incassato è stato quello del Milan, in un derby che però la banda di Simone Inzaghi ha incredibilmente dominato vincendolo per 5-1. Dal canto loro i rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie su quattro nelle altre partite, dunque la stracittadina potrebbe preoccupare il giusto anche se è vero che nelle ultime uscite è mancata un po’ di brillantezza e si è perso qualcosa in termini offensivi (appena due gol in tre gare, erano stati 8 nelle prime tre del campionato).

In difficoltà ci sono invece le altre due squadre in Champions League, ovvero Napoli e Lazio: per i campioni d’Italia appena due punti nelle ultime tre giornate e una manovra davvero troppo diversa rispetto a quella dello scorso anno, anche se a Bologna al netto del rigore sbagliato si sono visti dei segnali incoraggianti. La Lazio invece ha vinto una sola partita, proprio a Napoli, e non riesce a trovare ritmo: sorprendentemente una squadra di Maurizio Sarri fatica molto a segnare e questo alla lunga potrebbe pagare dividendi. Oggi contro Udinese e Torino, in casa, le due big hanno la possibilità di risalire la corrente nei risultati di Serie A ma vedremo se il campo ci dirà questo…

RISULTATI SERIE A: 6^ GIORNATA

Ore 18:30 Cagliari Milan

Ore 18:30 Empoli Salernitana

Ore 18:30 Verona Atalanta

Ore 20:45 Inter Sassuolo

Ore 20:45 Lazio Torino

Ore 20:45 Napoli Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 15

Juventus 13

Milan 12

Lecce 11

Fiorentina 10

Atalanta 9

Napoli, Frosinone, Torino 8

Verona 7

Bologna, Sassuolo 6

Roma, Monza 5

Genoa, Lazio 4

Salernitana, Udinese 3

Cagliari 2

Empoli 0











