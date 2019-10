Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (7^ giornata)

I risultati di Serie A per la settima giornata contemplano, per sabato 5 ottobre, tre partite: il turno è stato introdotto da Brescia Sassuolo e oggi abbiamo altre tre gare che riguardano più che altro la corsa alla salvezza, o comunque squadre che in questo momento occupano la parte bassa della classifica – con una sola eccezione. Si parte, come ormai di consueto, alle ore 15:00 quando al Mazza si gioca Spal Parma; alle ore 18:00 si prosegue con la seconda sfida che sarà Verona Sampdoria, mentre possiamo individuare nel piatto forte del sabato l’incrocio di Marassi che è Genoa Milan, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. In questo momento la classifica di Serie A non è ancora definita, perché si è giocato troppo poco; sarà tuttavia interessante scoprire come cambierà la graduatoria dopo questi impegni, dei quali possiamo intanto presentare i temi principali.

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI

Nei risultati di Serie A per il sabato spicca, lo abbiamo già detto, Genoa Milan: partita tra due squadre in crisi, il Grifone reduce da un punto nelle ultime quattro gare – dopo una buona partenza – e i rossoneri che hanno perso le ultime tre peggiorando costantemente anche la prestazione sul campo. Entrambi gli allenatori rischiano il posto, ma al netto di questo i due progetti stentano a decollare ed è un problema soprattutto per il Milan, che sperava invece di aver dato un giro di volta rispetto al passato. Al Bentegodi rischia tanto la Sampdoria, perché il Verona si è dimostrato squadra solita e capace di giocare partite alla pari anche con squadre superiori; i blucerchiati hanno perso sei partite su sette e sono ultimi in classifica, stesso bilancio di una Spal partita malissimo e capace di vincere solo una volta, perdendo anche in casa contro il Lecce. Per contro il Parma arriva a Ferrara avendo vinto le ultime due partite, bellissimo il successo in extremis rimediato contro il Torino al termine di 90 minuti pirotecnici.

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Spal Parma

Ore 18:00 Verona Sampdoria

Ore 20:45 Genoa Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 18

Juventus 16

Atalanta 13

Napoli 12

Roma 11

Lazio, Cagliari 10

Torino, Parma 9

Fiorentina, Bologna 8

Udinese 7

Sassuolo, Verona, Brescia, Milan, Lecce 6

Genoa 5

Spal, Sampdoria 3



