RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Fari puntati su San Siro, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: IL BIG MATCH

Nei risultati di Serie A per questa 8^ giornata il big match è ovviamente Inter Roma. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte, ma francamente possiamo dire che il momento sia molto diverso: da una parte abbiamo una Roma che ha perso in casa contro l’Atalanta ma ha sostanzialmente dominato e, al netto di qualche caduta anche rovinosa (quella di Udine ovviamente, poi anche il ko di Razgrad in Europa League) sta comunque facendo il suo, avendo anche perso elementi importanti per infortunio (Georginio Wijnaldum e per un periodo anche Nicolò Zaniolo, ora Paulo Dybala già indisponibile prima della sosta).

L’Inter invece si sta trascinando parecchi dubbi: anche i nerazzurri hanno perso alla Dacia Arena, anche con un punteggio “migliore” ma dando la sensazione di aver perso parecchio della potenza con cui si era presa lo scudetto nel 2021 e lottato fino all’ultimo per il bis lo scorso anno. Carattere, forma fisica, orgoglio, e un Simone Inzaghi che annaspa a livello tattico ed è stato messo sotto accusa per le sostituzioni degli ammoniti dopo mezz’ora di gioco: Inter Roma per i risultati di Serie A sarà un test soprattutto per la Beneamata (che potrebbe finire a 4 punti dai giallorossi e 8 dalla testa della classifica), poi si vedrà cosa ci dirà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

TRE ANTICIPI DOPO LA SOSTA!

I risultati di Serie A ci portano a parlare delle partite che si giocano sabato 1 ottobre: dopo la sosta per le nazionali, con la quale si è conclusa la fase a gironi di Nations League, torna il massimo campionato di calcio che ci presenta tre anticipi con quattro big coinvolte. Alle ore 15:00 il programma viene inaugurato da Napoli Torino; alle ore 18:00 ecco il big match del turno, che sarà Inter Roma; alle ore 20:45 la chiusura di questo sabato sarà dedicata a Empoli Milan, e naturalmente poi queste partite daranno una forma diversa alla classifica di Serie A conducendoci idealmente verso le sfide della domenica, con cui proseguirà questa 8^ giornata.

Come sempre, il turno che fa seguito alle nazionali è particolare quanto un infrasettimanale: alcune squadre hanno potuto lavorare a organico quasi completo mentre altre hanno visto partire praticamente tutta la rosa o quasi. Questo conterà molto quando si tratterà di tornare in campo; come sempre ovviamente bisognerà lasciare la parola ai protagonisti delle partite, perché saranno loro a dirci come andranno le cose nei risultati di Serie A. Per ora ci limitiamo a sottolineare una classifica incredibile con Atalanta e Udinese nelle prime tre posizioni; adesso facciamo una rapida valutazione di quelli che potrebbero essere i temi principali in emersione oggi.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: gli anticipi della 8^ giornata come detto ci presentano quattro grandi squadre, almeno volendo pensare alla corsa per lo scudetto. Guardando la classifica il Napoli rimane quella messa meglio, forte dei suoi 17 punti che lo pongono in vetta in compagnia della già citata Atalanta; 3 punti in meno li ha il Milan che proprio contro i partenopei ha nuovamente perso la sfida diretta a San Siro, poi a quota 13 abbiamo la Roma di un José Mourinho che ancora una volta fa visita alla “sua” Inter, che arriva un punto sotto i giallorossi.

Inevitabilmente allora le partite che compongono il quadro dei risultati di Serie A per gli anticipi potrebbero portare grandi stravolgimenti nella parte alta della classifica; attenzione però al Torino che, dovesse fare il colpo grosso al Diego Armando Maradona, si ritroverebbe addirittura in compagnia della Roma – qualora la Lupa dovesse perdere a San Siro – e dunque per i granata si tratterebbe di un ottimo risultato, anche se c’è da dire che la squadra di Ivan Juric è parsa leggermente in flessione nelle ultime uscite. Tra poco si gioca: vedremo e scopriremo tutto, tra qualche ora saremo a Napoli e poi da lì a San Siro e al Castellani per tre partite di livello nei risultati di Serie A della 8^ giornata.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Torino

Ore 18:00 Inter Roma

Ore 20:45 Empoli Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Atalanta 17

Udinese 16

Lazio, Milan 14

Roma 13

Inter 12

Juventus, Torino 10

Fiorentina, Sassuolo 9

Spezia 8

Salernitana, Empoli 7

Lecce, Bologna 6

Verona 5

Monza 4

Cremonese, Sampdoria 2











