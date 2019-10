Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (8^ giornata)

Dopo le gioie della sosta per le nazionali, che pure ha regalato il biglietto per gli Europei 2020 all’Italia del ct Mancini, ecco che il primo campionato a tornare protagonista coi risultati di Serie A della ottava giornata. Oggi poi, sabato 19 ottobre 2019 ci attendono delle sfide davvero speciali come anticipo del turno, con tante big che oltre alla defezioni, sono pronte a fare propri i tre punti messi a tabella. Non perdiamo allora altro tempo e andiamo a vedere quali saranno i match, e quindi i risultati della Serie A che ci allieteranno quest’oggi per l’ottavo turno. Secondo il calendario ufficiale, il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo alle ore 15,00 allo Stadio Olimpico, con la sfida tra Lazio e Atalanta: alle ore 18,00 ci sposteremo allora al San Paolo con la partita tra Napoli e Verona. Ultimo anticipo di questo sabato sarà previsto alle ore 20,45 a Torino, per l’incontro tra Juventus e Bologna.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

In attesa dunque che i risultati di Serie A che otterremo quest’oggi modifichino le cose, andiamo a vedere come si compone la classifica del primo campionato italiano alla viglia di questa ottava giornata. Ecco quindi che con la sosta per le nazionali ci eravamo lasciati con la Juventus di Sarri in vetta, ottenuto i tre punti nello scontro diretto con l’Inter di Conte: i bianconeri sono dunque in vetta con 19 punti, uno in più dei nerazzurri. Terzo gradino del podio per i bergamaschi di Gasperini, in campo già alle ore 15,00 e ben intenzionati a rimanere attaccati ai big (la Dea vanta ben 16 punti): sono quindi Napoli e Roma a chiudere la top five, con rispettivamente 13 e 12 punti. Entrambi i club però in questo turno devono fare attenzione: vicini con 11 punti vi sono Lazio, Cagliari e Fiorentina, mentre a quota 10 staziona entro la top ten il Torino, a una lunghezza su Verona, Bologna, Parma e Milan. Si va quindi verso i gradini più bassi della classifica della Serie A, con l’Udinese a quota 7 punti e ferma alla 14^ posizione: in fondo anche Sassuolo, Brescia, Spal e Lecce. E’ poi piena zona rossa con Genoa e Sampdoria, ancora ai margini del campionato.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Lazio-Atalanta

Ore 18,00 Napoli-Verona

Ore 20,45 Juventus-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 19

Inter 18

Atalanta 16

Napoli 13

Roma 12

Lazio, Cagliari, Fiorentina 11

Torino 10

Verona, Bologna, Parma, Milan 9

Udinese 7

Brescia, Spal, Lecce 6

Genoa 5

Sampdoria 3



